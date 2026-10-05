El presunto agresor, de 36 años, fue neutralizado mediante un dispositivo táser por las fuerzas de seguridad tras resistirse a la detención en el domicilio familiar

MADRID. — Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un varón de 36 años acusado de haber acabado con la vida de sus progenitores en el interior del inmueble familiar. El suceso aconteció en la vivienda donde convivían, lugar en el que el individuo utilizó una mancuerna para golpear mortalmente a las víctimas.

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Tras perpetrar la agresión, el presunto autor se atrincheró en el interior del piso, negándose a abandonar el lugar y amenazando a las patrullas policiales que acudieron a la escena. Ante la negativa a entregarse y el elevado estado de agitación del agresor, los efectivos desplazados tuvieron que emplear una pistola de impulsos eléctricos (táser) para reducirlo y proceder a su inmediata detención.

Claves de la intervención policial

Atrincheramiento en el domicilio: Tras cometer el doble homicidio, el sospechoso bloqueó la vivienda, lo que obligó a desplegar un protocolo de actuación inmediata para acceder al inmueble.

Tras cometer el doble homicidio, el sospechoso bloqueó la vivienda, lo que obligó a desplegar un protocolo de actuación inmediata para acceder al inmueble. Uso de la fuerza no letal: La Policía Nacional hizo uso del dispositivo táser como medida proporcionada para neutralizar al hombre de forma segura sin poner en riesgo a los agentes intervinientes.

La Policía Nacional hizo uso del dispositivo táser como medida proporcionada para neutralizar al hombre de forma segura sin poner en riesgo a los agentes intervinientes. Investigación abierta: El arrestado permanece bajo custodia en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, mientras la policía científica y el grupo de homicidios recaban pruebas para esclarecer los motivos del ataque.

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