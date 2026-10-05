El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha expresado su preocupación respecto a la situación política actual en Ceuta, especialmente en relación con las elecciones que se avecinan. La formación localista sostiene que el adelanto de los comicios podría desviar la atención de las verdaderas prioridades de la ciudad, que son la crisis y los problemas que afectan a los ciudadanos.

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Los representantes del MDyC creen que hay razones suficientes para considerar un adelanto electoral, sin embargo, advierten que la campaña política podría eclipsar la necesidad urgente de abordar la crisis que atraviesa Ceuta. Esta preocupación se enmarca dentro de un contexto en el que la ciudad enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos.

Además, el MDyC ha hecho hincapié en la importancia de mantener el foco en la resolución de los problemas que aquejan a la ciudadanía. Consideran que la política no debe solaparse con la realidad que viven los ceutíes y que el bienestar de la población debería estar por encima de las estrategias de campaña.

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Desde el partido se instan a los demás grupos políticos a unirse para priorizar el bienestar de Ceuta y sus ciudadanos. En este sentido, subrayan que la colaboración es clave para afrontar los retos actuales, en lugar de permitir que el clima electoral impida avanzar en la solución de los problemas locales.

La preocupación por la situación en Ceuta se intensifica a medida que se acerca la fecha electoral, y la inquietud del MDyC podría resonar entre otros partidos. Es un momento crucial para la ciudad, donde las decisiones políticas tendrán un impacto directo en el día a día de sus habitantes.

En definitiva, el MDyC hace un llamado a la responsabilidad y al compromiso de todos los actores políticos para que las elecciones no se conviertan en un obstáculo para abordar las crisis que afectan a Ceuta, sino en una oportunidad para buscar soluciones a los problemas que enfrenta la comunidad.