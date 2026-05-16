Álex Márquez se impone en la pista a Pedro Acosta por apenas 41 milésimas tras un vibrante duelo en el trazado catalán.

Marc Márquez sale beneficiado desde casa en clave de campeonato tras el discreto resultado del líder Bezzecchi y una nueva caída de Jorge Martín.

MONTMELÓ. El Gran Premio de Cataluña ha vivido este sábado una jornada de ensueño para la familia Márquez en la carrera esprint de Montmeló. Una «doble victoria» firmada por el triunfo real de Álex Márquez sobre el asfalto y el éxito estratégico de Marc Márquez desde casa, en un sábado donde los principales rivales por el título no lograron capitalizar sus opciones.

Álex Márquez (Gresini Racing) se adjudicó la victoria en la carrera corta tras imponerse a Pedro Acosta por una diferencia mínima de tan solo 41 milésimas. A pesar de mostrar el mejor ritmo de la parrilla desde los primeros giros, al vigente subcampeón le costó consolidar el liderato debido a la férrea defensa del piloto murciano en las frenadas. No fue hasta la cuarta vuelta cuando el menor de los Márquez logró efectuar el adelantamiento de la victoria, manteniendo la primera posición hasta cruzar la línea de meta. Acosta, por su parte, consolida su gran momento de forma y deja su sello en Montmeló al batir el récord absoluto de velocidad punta de la pista en la categoría reina, fijando el registro en unos estratosféricos 363,3 km/h a lomos de su KTM.

Beneficio para Marc Márquez y debacle de Martín

La jornada también resultó muy favorable para las aspiraciones de Marc Márquez en la clasificación general, a pesar de su ausencia en el circuito. El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, completó un sábado gris en el que partía desde la duodécima posición tras sufrir una caída en la Q2. Aunque el italiano llegó a rodar en el sexto puesto durante el esprint, fue perdiendo fuelle de forma progresiva hasta finalizar noveno, sumando un único punto. Con este resultado, Bezzecchi apenas amplía su ventaja sobre el mayor de los Márquez de 71 a 72 puntos, quedando obligado a remontar este domingo.

La cruz de la jornada la protagonizó Jorge Martín. El piloto madrileño del equipo oficial Aprilia se fue al suelo justo cuando comenzaba a acechar las posiciones de podio. Este percance supuso la cuarta caída de «Martinator» en lo que va de fin de semana —una por cada salida a pista—, aunque afortunadamente su entorno cercano confirmó tras la carrera que se encuentra en perfectas condiciones físicas y sin consecuencias que lamentar.

Di Giannantonio completa el podio tras salvar una sanción

El tercer cajón del podio fue para Fabio Di Giannantonio, quien firmó su segundo éxito en sábado en lo que va de temporada. El piloto de la estructura de Valentino Rossi se mostró satisfecho, aunque lamentó que haber clasificado sexto en la parrilla le impidiera luchar por cotas mayores, tras cruzar la meta a 0.457 segundos del ganador.

La actuación del italiano estuvo rodeada de cierta polémica por un toque en la primera curva con Brad Binder, que terminó con el surafricano en el suelo y arrastró también a Joan Mir en el lance. No obstante, el Panel de Comisarios dirigido por Simon Crafar determinó que la acción no era merecedora de sanción.

La zona de puntos de este esprint la completaron Raúl Fernández —quien acusó el desgaste del neumático en los instantes finales tras una carrera muy combativa—, Johann Zarco, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Ai Ogura y el mencionado Bezzecchi. Fuera de los puntos finalizaron Fermín Aldeguer (12º), Álex Rins (15º) y Augusto Fernández (18º), este último lastrado por problemas técnicos.