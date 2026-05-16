A punto de cumplir 38 años, el delantero polaco pone fin a una exitosa etapa de cuatro temporadas en el club azulgrana.

Se despide tras conquistar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, registrando una espectacular cifra de 119 goles.

BARCELONA. Robert Lewandowski ha hecho oficial este sábado lo que supone el fin de una era en la delantera del FC Barcelona. A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, el ariete polaco, próximo a cumplir los 38 años, ha anunciado que abandonará la disciplina culé este verano tras cuatro temporadas vistiendo la camiseta azulgrana. “Después de cuatro años llenos de desafíos y mucho trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está cumplida”, manifestó el futbolista, sentenciando que bajo su estancia el club “ha vuelto a donde pertenece”.

En su mensaje de despedida, Lewandowski tuvo palabras de profundo agradecimiento hacia la afición catalana y hacia el presidente Joan Laporta, a quien agradeció la oportunidad de vivir lo que calificó como “el capítulo más increíble” de su carrera profesional. Su periplo en la Ciudad Condal se salda con un palmarés local encomiable: tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. La única asignatura pendiente de su trayectoria fue la gloria europea, marcada especialmente por la inoportuna lesión que sufrió el curso pasado ante el Celta tras haber sido clave en los cuartos de final de la Champions frente al Borussia Dortmund. Aquella dolencia le impidió llegar en plenitud a las semifinales contra el Inter de Milán, donde solo pudo actuar en los compases finales de la prórroga.

De la controversia al estatus de leyenda

La llegada de Lewandowski al Camp Nou en el verano de 2022, al borde de los 34 años y con un contrato de cuatro temporadas, despertó suspicacias y críticas entre quienes acusaban a la directiva de ofrecer un retiro dorado al futbolista. Sin embargo, el rendimiento del polaco disipó cualquier duda de inmediato. Se marcha con un imponente legado estadístico de 119 goles en 191 partidos oficiales, rozando el top 10 de los máximos anotadores históricos de la entidad. Además, siempre formará parte de la historia del estadio al haber sido el autor del primer gol del Barça en el reestreno del Spotify Camp Nou.

Su impacto bajo las órdenes de Hansi Flick desde 2024 también fue crucial. El técnico alemán, con quien firmó sus mejores años en el Bayern, le exigió recuperar el sacrificio en la presión defensiva. El polaco respondió con compromiso, superando de nuevo la barrera de los 40 goles y asumiendo un rol de mentor y líder con las jóvenes promesas de La Masia, especialmente con Lamine Yamal. “Es bueno para él y puede que para el club. Nos reestructuraremos”, valoró Flick con sinceridad tras conocerse la noticia. El propio club le despidió en sus canales oficiales con un rotundo: “Llegó como una estrella, se marcha como una leyenda”.

Un futuro cotizado en el mercado internacional

A pesar de su veteranía, el olfato goleador de Lewandowski mantiene un notable cartel en el fútbol internacional. Su agente, Pini Zahavi, lleva meses explorando opciones en el lucrativo mercado de Arabia Saudí —con el Al Hilal como uno de los interesados—, aunque también maneja propuestas de clubes históricos europeos como el AC Milan, la Juventus y el Oporto. Asimismo, la Major League Soccer (MLS) estadounidense emerge como una alternativa firme, habiendo recibido ya el interés presencial de emisarios de la franquicia del Chicago Fire en la ciudad condal.

La afición del FC Barcelona tendrá la oportunidad de rendirle tributo este domingo en el Spotify Camp Nou, en lo que se prevé como un homenaje multitudinario y emotivo para despedir al futbolista que devolvió al club a la senda de los títulos.