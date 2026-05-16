El conjunto azulgrana busca mantener intactas sus opciones de triplete en Gran Canaria frente a un equipo rojiblanco que llega en una dinámica positiva de resultados y con el objetivo de revertir el resultado de la pasada temporada.

La resolución de la Copa de la Reina se disputa este sábado, 16 de mayo de 2026, con un enfrentamiento de máxima rivalidad en el fútbol femenino nacional. El Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid se miden en el partido definitivo por el título en un compromiso que concita la atención de los aficionados y que se desarrollará en el escenario de Gran Canaria.

El conjunto colchonero afronta la cita con la intención de dar la campanada y alterar los pronósticos iniciales. Las madrileñas acuden al encuentro respaldadas por una notable dinámica positiva de resultados en el campeonato regular, tras haber sumado un balance de ocho victorias en sus últimos nueve compromisos disputados. El principal propósito de la escuadra rojiblanca es revertir el desenlace acontecido en la temporada anterior en este mismo contexto, cuando cayeron derrotadas por un marcador de 2-0 frente al bloque catalán, que terminó adjudicándose el trofeo.

Por su parte, el FC Barcelona llega a este choque con la oportunidad de prolongar su hegemonía y con el firme objetivo de mantener intactas todas sus opciones de conquistar el triplete en el presente curso deportivo. Con el campeonato de Liga ya asegurado de forma matemática en sus vitrinas y con la clasificación sellada para la próxima final de la Champions League, las azulgranas necesitan certificar el triunfo frente al Atlético de Madrid este sábado para dar continuidad a su trayectoria ganadora.

Horario de la final de la Copa de la Reina entre Barcelona y Atlético de Madrid

El encuentro correspondiente a la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará hoy, sábado 16 de mayo, a partir de las 21:00 horas (horario central europeo, CET). El partido se albergará en las instalaciones del recinto de Gran Canaria, lugar designado para dirimir quién se proclama campeón de la presente edición del torneo copero.

Dónde ver en televisión y «online» la final de la Copa de la Reina 2026

Los seguidores de ambas entidades y los aficionados al fútbol femenino disponen de diferentes alternativas oficiales en abierto a través de la televisión pública para realizar el seguimiento del encuentro en directo. La retransmisión televisiva del compromiso entre catalanas y madrileñas se podrá sintonizar en directo a partir de las 21:00 horas por medio de los canales tradicionales de Televisión Española: La 2 y Teledeporte.

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Asimismo, para aquellos usuarios que prefieran seguir el desarrollo de la final a través de internet y mediante dispositivos digitales, el encuentro de fútbol estará disponible de forma gratuita y en vivo a través de la plataforma oficial de transmisión en continuo RTVE Play.