El Circuito de Montmeló acoge una nueva cita del Mundial marcada por la ausencia de Marc Márquez y el dominio de Aprilia con Jorge Martín y Bezzecchi en la lucha por el campeonato.

El Campeonato del Mundo de MotoGP afronta una cita clave con la celebración del Gran Premio de Catalunya en el Circuito de Montmeló, en Barcelona. Tras las sesiones de entrenamientos disputadas en la jornada de ayer, la competición llega a este trazado evidenciando la enorme igualdad que existe en la clasificación general de la categoría reina. El evento se desarrolla, no obstante, bajo el condicionante de la ausencia de Marc Márquez. El piloto de Cervera, que no estará corriendo en su Ducati en el Gran Premio de Barcelona, recibió el respaldo unánime de los miles de espectadores congregados en las gradas del circuito barcelonés, donde se confirmó como el piloto más querido y aclamado por la afición local.

Ante la baja del mayor de los Márquez, las esperanzas de los aficionados locales se concentran en su hermano, Álex Márquez. A pesar de que el piloto de Cervera no comenzó la temporada de la mejor manera, su reciente victoria en el Gran Premio de Jerez ha supuesto un estímulo en su motivación para mantenerse en la pelea por el Mundial de MotoGP, a pesar de que la diferencia de puntos actual sea considerable. Álex Márquez buscará en el trazado catalán su segundo triunfo de la presente temporada con el objetivo de brindar un resultado positivo a los seguidores locales.

El dominio de Aprilia con Jorge Martín y Bezzecchi

En el plano estrictamente competitivo, el equipo Aprilia se ha consolidado como la estructura más en forma de la parrilla actual. La dupla de pilotos integrada por Jorge Martín y Bezzecchi mantiene un rendimiento incontestable que les ha llevado a disputar de forma directa el liderato del Mundial, con una diferencia de tan solo un punto entre ambos en la tabla clasificatoria.

Bezzecchi ha demostrado una regularidad absoluta al no bajarse del podio en lo que va de temporada. Por su parte, Jorge Martín, apodado ‘Martinator’, está completando una gran campaña deportiva tras haber superado las graves lesiones sufridas durante el año pasado. El potencial de las monturas de Aprilia ya quedó patente en la salida del pasado Gran Premio de Francia, donde su velocidad punta se mostró muy superior a la de sus rivales, permitiendo adelantar a seis pilotos en los primeros metros de la carrera en Le Mans.

Clasificaciones generales de Moto2 y Moto3

El Gran Premio de Catalunya también presenta una intensa batalla en las categorías inferiores tras los resultados cosechados en el Gran Premio de Francia. En Moto2, el campeonato llega a Barcelona con un claro dominio de los pilotos españoles en la parte alta de la tabla. Manu González se mantiene al frente de la clasificación general como líder sólido con un total de 79.5 puntos. Le sigue en la segunda posición Izan Guevara, quien escaló hasta dicho puesto tras sumar 70 puntos gracias a su victoria en el circuito de Le Mans. El tercer cajón del podio provisional lo ocupa el piloto australiano Senna Agius, que acumula 59 puntos en su casillero dentro de una temporada caracterizada por la alta competitividad.

Por su parte, la categoría de Moto3 acude al trazado de Montmeló con una jerarquía notablemente definida debido a los resultados de los últimos compromisos en pista. El murciano Máximo Quiles lidera la clasificación general con mucha autoridad tras haber logrado la victoria en tres de las cinco citas mundialistas que se han disputado hasta la fecha.

Horarios del Gran Premio de Catalunya 2026

La actividad en el Circuito de Montmeló se distribuye a lo largo de todo el fin de semana, concentrando durante la jornada de hoy, sábado 16 de mayo, las sesiones de clasificación y la carrera sprint de MotoGP, programada a un total de 12 vueltas.

Sábado 16 de mayo:

Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (12 vueltas): 15:00 horas

Domingo 17 de mayo:

MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera (18 vueltas): 11:00 horas

PUBLICIDAD

Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (24 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Catalunya de MotoGP en televisión y online

Las carreras del Gran Premio de Catalunya 2026 se pueden seguir de forma audiovisual a través de distintas opciones en televisión y plataformas en línea. Las emisiones en abierto estarán disponibles mediante la plataforma DAZN. Asimismo, la cita se podrá seguir a través de Movistar+, televisión que cuenta con un canal específico de DAZN en su dial. Mediaset España también ofrece cobertura televisiva de este Gran Premio de Catalunya, cuyas pruebas se retransmitirán en Telecinco, Be Mad y en la plataforma digital Mediaset Infinity.