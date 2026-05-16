El defensa del Real Madrid califica de falsas y carentes de pruebas las informaciones difundidas en internet, y denuncia el impacto y el daño que estas acusaciones sin fundamento están causando en su entorno familiar.

El futbolista del Real Madrid Éder Militao ha emitido un comunicado oficial para desmentir de forma categórica las informaciones difundidas en internet durante los últimos días que le vinculaban, junto a su compañero de equipo Vinícius Jr., con la presunta contratación de mujeres de compañía. El defensa del conjunto blanco ha salido al paso de los rumores para aclarar su situación y denunciar públicamente el perjuicio que estas acusaciones están ocasionando a su entorno más cercano.

El origen de la polémica se sitúa en las afirmaciones publicadas por el periodista brasileño Leo Dias. Según este profesional de la información, ambos jugadores del Real Madrid habrían contratado a mujeres de compañía procedentes de la localidad de Piracicaba, en Brasil, con el objetivo de que se desplazaran hasta la capital de España. La relevancia de estas especulaciones se ha visto incrementada en las redes sociales y plataformas digitales coincidiendo en el tiempo con el anuncio realizado por Virginia Fonseca respecto a la ruptura de su relación sentimental con Vinícius.

Declaraciones oficiales de Éder Militao

Ante la repercusión de los acontecimientos, Militao ha difundido una nota aclaratoria en la que manifiesta su postura con rotundidad: «Ante las recientes especulaciones y acusaciones difundidas en internet sobre mi nombre, vengo a aclarar que toda la información que se me atribuye es falsa y carece de cualquier prueba». De este modo, el central madridista niega la veracidad de los hechos relatados y exige rigor ante las narrativas publicadas.

El futbolista internacional se encuentra en la actualidad en pleno proceso de recuperación médica debido a una rotura del tendón proximal del bíceps femoral. En el plano personal, el jugador está a la espera del nacimiento de su primer hijo en común con su pareja, Tainá. En su escrito, Militao reconoce que la situación generada por la difusión de estos rumores está resultando especialmente compleja para él y para los suyos: «He llegado al punto de prácticamente no salir de casa cuando mi esposa no está presente, por el impacto y la proporción que estas acusaciones sin fundamento han tomado».

Denuncia del impacto en el ámbito familiar

El zaguero del club madrileño ha hecho un llamamiento directo para que cesen las conjeturas en el entorno digital y se actúe bajo criterios de veracidad, instando a la presentación de argumentos tangibles en caso de que se mantengan las afirmaciones sobre su persona: «Si existe alguna acusación concreta en la que se mencione mi nombre, que se presenten pruebas reales, y no meras suposiciones, juicios precipitados o narrativas creadas en internet».

Para concluir, el jugador brasileño ha lamentado las consecuencias indirectas que este episodio está teniendo en su vida privada, incidiendo en que la repercusión de las citadas informaciones trasciende lo estrictamente profesional. «La difusión irresponsable de acusaciones falsas causa daño no solo a mi imagen, sino también a mi familia, que está siendo directamente afectada», concluye el comunicado del futbolista.