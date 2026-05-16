El conjunto blanquiazul visita el estadio Alfonso Murube en la jornada 40 con el objetivo de consolidar su plaza de «playoff» ante un rival con la salvación matemática asegurada que acumula precedentes positivos en su feudo.

La resolución de la temporada en la categoría de plata del fútbol español afronta sus compromisos decisivos. La Agrupación Deportiva Ceuta y el Málaga Club de Fútbol se enfrentan este sábado, 16 de mayo de 2026, en un encuentro correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion. El partido se presenta fundamental para las aspiraciones del conjunto visitante de asegurar y afianzar su posición en los puestos que dan derecho a disputar el «playoff» de ascenso a la máxima categoría, mientras que la escuadra local compite sin la presión clasificatoria tras haber certificado la permanencia de manera matemática hace varias semanas.

El escenario del compromiso será el estadio Alfonso Murube, una instalación deportiva que el conjunto ceutí ha conseguido transformar en un fortín en las últimas fechas del campeonato liguero. Sobre el terreno de juego norteafricano se han dejado puntos recientemente equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria como el Racing de Santander y el Club Deportivo Castellón. Estos precedentes directos sirven de advertencia útil para los futbolistas blanquiazules, que se medirán a un Ceuta dispuesto a mantener el nivel competitivo y dar guerra hasta las jornadas finales de la competición regular.

En el partido correspondiente a la primera vuelta del campeonato, disputado en territorio malacitano, la victoria cayó del lado del Málaga por un marcador de 2-1. En aquella cita, los puntos se quedaron en casa merced a un doblete anotado por Chupe, mientras que el tanto del cuadro caballa llevó la firma de Kuki Zalazar, futbolista formado en las categorías inferiores de la entidad de Martiricos.

Horario del Ceuta contra el Málaga en LaLiga Hypermotion

El encuentro entre la AD Ceuta y el Málaga CF de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion se disputará esta tarde, sábado 16 de mayo, a partir de las 16:15 horas. La dirección del partido se desarrollará en el feudo habitual del equipo caballa, el Alfonso Murube, donde se espera la presencia de los aficionados locales para medir el rendimiento de ambos conjuntos en esta recta final del calendario deportivo.

Televisión: Cómo ver en directo el partido Ceuta – Málaga

Los seguidores de ambos equipos y los aficionados al fútbol de la categoría de plata disponen de diferentes opciones audiovisuales oficiales para seguir el desarrollo de la contienda en directo. La retransmisión televisiva del encuentro Ceuta – Málaga se podrá sintonizar a través del canal oficial LALIGA TV Hypermotion, accesible en los diales M56 y O120 de las operadoras correspondientes.

Asimismo, el compromiso liguero de la jornada 40 estará disponible para su visualización a través de la plataforma de transmisión en directo DAZN, además de poder seguirse mediante la señal del canal LaLiga TV M2.

Cómo seguir el Ceuta – Málaga «online» y en internet

Para aquellos usuarios que prefieran seguir el partido a través de soportes digitales y de internet, el encuentro se podrá seguir en vivo online por medio de la cobertura actualizada al minuto del diario As.com. La narración en directo comenzará una hora antes del pitido inicial, ofreciendo todos los detalles de la previa del encuentro y las alineaciones oficiales confirmadas por los entrenadores.

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Una vez finalizado el choque en el Alfonso Murube, los internautas tendrán a su disposición la crónica detallada del partido, las declaraciones oficiales de los principales protagonistas de la jornada, el resumen en formato de vídeo con las mejores jugadas y los goles, así como el desglose de las noticias más destacadas surgidas alrededor del enfrentamiento.