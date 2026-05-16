En un nuevo capítulo de la silenciosa guerra tecnológica que se libra en paralelo a los conflictos geopolíticos, funcionarios del gobierno de Estados Unidos sospechan que un grupo de hackers iraníes está detrás de una serie de intrusiones en los sistemas informáticos que monitorean los tanques de almacenamiento de combustible en gasolineras de varios estados del país, según adelantó la cadena CNN.

Los piratas informáticos lograron explotar vulnerabilidades en los sistemas de medición automática de tanques (ATG) que se encontraban conectados a internet y carecían de la protección básica de una contraseña. Esta brecha de seguridad les permitió, en algunos casos, manipular la información que se mostraba en las pantallas de los tanques, aunque las autoridades aclararon que no se alteraron los niveles reales de combustible.

Sin daños físicos, pero con el peligro de «fugas invisibles»

Aunque hasta el momento no se ha registrado ningún daño físico ni desabastecimiento, la comunidad de inteligencia y los expertos en seguridad privada han encendido las alarmas. El peligro radica en el potencial de estas intrusiones:

El riesgo latente: De acuerdo con expertos informáticos y funcionarios estadounidenses, el acceso sin restricciones a un sistema ATG podría permitir a un atacante alterar las lecturas para provocar o encubrir una fuga de gas a gran escala sin que los operarios lo detecten a tiempo.

Irán en el punto de mira, aunque sin huellas forenses

El historial de Teherán en operaciones de sabotaje contra infraestructuras energéticas sitúa al régimen islámico como el principal sospechoso. No obstante, las fuentes oficiales advierten sobre la dificultad de una atribución formal, ya que los atacantes apenas dejaron huellas forenses en los sistemas afectados.

De confirmarse de manera definitiva la autoría de Teherán, este incidente se sumaría a la lista de ofensivas cibernéticas contra infraestructuras críticas en suelo estadounidense, un terreno donde la República Islámica busca golpear en el marco de la actual guerra que enfrenta a EE.UU. e Israel contra Irán.

Un serio aviso para la infraestructura crítica

Este incidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de sectores estratégicos en los Estados Unidos. A pesar de los repetidos llamamientos y advertencias del gobierno federal durante años, muchos operadores de infraestructuras críticas siguen mostrando graves deficiencias para blindar de manera eficaz sus sistemas frente a los ataques de actores estatales y cibercriminales.