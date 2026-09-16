El cuadro dirigido por Luis García Plaza se mide en el Estadio Abanca Riazor al conjunto deportivista, que se mantiene invicto tras su ascenso en el inicio de la sexta jornada del campeonato de Primera División

El Estadio Abanca Riazor acoge este miércoles, 16 de septiembre, el choque entre el Deportivo de La Coruña y el Sevilla FC, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo nervionense se desplaza a tierras gallegas en el que supone el primero de los dos exigentes compromisos fijados en su calendario para esta semana. El cuadro entrenado por García Plaza acude a la cita con diez puntos en su casillero, situándose frente a un rival recién ascendido que atraviesa una dinámica positiva en el arranque del curso tras acumular nueve puntos y no haber cosechado ninguna derrota hasta la fecha.

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El encuentro medirá la solidez del conjunto deportivista en su feudo ante un Sevilla FC que busca afianzar sus prestaciones a domicilio en el primer choque de una semana de alta exigencia competitiva. La cita en Riazor supone uno de los duelos destacados en el tramo inicial de la competición doméstica para ambas escuadras.

A qué hora se juega el Deportivo de La Coruña – Sevilla FC

El partido entre el Deportivo de La Coruña y el Sevilla FC se disputará hoy, miércoles 16 de septiembre, a las 19:00 horas en el Estadio Abanca Riazor. El choque corresponde a la fecha intersemanal del calendario oficial de la sexta jornada de Primera División.

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Dónde ver en directo por televisión y plataformas en línea

La retransmisión televisiva del Deportivo de La Coruña – Sevilla FC se ofrecerá en directo a través de las siguientes opciones de emisión: