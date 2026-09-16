El conjunto rojiblanco recibe al equipo navarro en el estadio Riyadh Air Metropolitano en la antesala del derbi capitalino, con el objetivo de sumar tres puntos clave en la jornada 6 tras su contundente triunfo ante la Real Sociedad

LaLiga regresa este miércoles al estadio Riyadh Air Metropolitano con un duelo de alta exigencia competitiva. El Atlético de Madrid se mide a Osasuna en el marco de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, una fecha intersemanal que precede de manera directa al derbi frente al Real Madrid previsto para el próximo domingo. El choque se enmarca en un tramo inicial del campeonato comprimido por las exigencias de las competiciones europeas y la necesidad de no perder combata en la zona alta de la clasificación.

Lee tambien: FC Barcelona – Racing de Santander: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports en directo

Los pupilos dirigidos por Diego Pablo Simeone acuden a este cita con el estado de ánimo reconfortado. Tras firmar una victoria por 0-3 frente a la Real Sociedad en Anoeta, el equipo rojiblanco logró estabilizar su rumbo en la competición doméstica y reponerse de un inicio de temporada caracterizado por la alternancia en los resultados. Con un balance de tres victorias, un empate y una derrota, la escuadra madrileña acumula 10 puntos en la tabla y busca una nueva victoria para afianzar sensaciones ante su público antes del enfrentamiento ante su rival ciudadano.

Horario del partido en el Riyadh Air Metropolitano

El encuentro entre el Atlético de Madrid y Osasuna correspondiente a la jornada 6 de la Primera División se disputa hoy, miércoles 16 de septiembre, a las 19:00 horas. El feudo del distrito madrileño de San Blas-Canillejas albergará la apertura de este turno intersemanal del torneo nacional.

Lee tambien: Levante – Athletic Club: horario y dónde ver hoy por TV el partido de fútbol de LaLiga EA Sports

Dónde ver el Atlético de Madrid – Osasuna en televisión y en línea

En España, la retransmisión televisiva en directo del choque entre el conjunto madrileño y el club pamplonés correrá a cargo de la plataforma Movistar Plus+, poseedora de los derechos de emisión del torneo de Primera División. La cobertura de la retransmisión del duelo se ofrecerá en el dial a través de sus canales especializados de Movistar LaLiga, estando disponible asimismo para su seguimiento mediante las distintas aplicaciones oficiales y plataformas digitales de la operadora.