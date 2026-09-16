La Casa Real trabaja con la previsión de concretar antes de la Fiesta Nacional la fecha del viaje de Felipe VI y la Reina Letizia a Ceuta y Melilla, una visita pendiente desde hace años y condicionada por la situación actual de la ciudad autónoma.

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La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla podría quedar fijada antes del próximo 12 de octubre, fecha que se considera el límite para concretar el desplazamiento del jefe del Estado a las dos ciudades autónomas.

Según fuentes consultadas, todavía no existe una fecha cerrada para el viaje de Felipe VI y la Reina Letizia, pero la previsión es que el calendario quede definido antes de la Fiesta Nacional. La situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio ha acelerado una visita que el Monarca había mostrado interés en realizar durante los últimos años.

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció tras aquellos acontecimientos que Felipe VI se había comprometido a visitar la ciudad, una posibilidad que posteriormente fue confirmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien señaló que el viaje tendría lugar “en las próximas semanas”.

La agenda de Zarzuela y otros compromisos institucionales condicionan la elección de la fecha. Además, fuentes vinculadas al Ministerio de Asuntos Exteriores apuntan a que las elecciones en Marruecos, previstas para el 23 de septiembre, influyen en el calendario por la situación diplomática entre ambos países.

Una vez superada esa fecha, el margen hasta el 12 de octubre es reducido, aunque la visita a Ceuta y Melilla podría realizarse en una misma jornada. La última visita de un jefe del Estado español a las ciudades autónomas fue realizada por Juan Carlos I y Doña Sofía en 2006.

Felipe VI ha mantenido durante las últimas semanas varios contactos con la ciudad. Según trasladó Vivas, el Rey ha mantenido cuatro conversaciones telefónicas con él y también recibió al presidente autonómico en el Palacio de Marivent para conocer de primera mano la situación.

Además, el Monarca celebró recientemente una reunión de trabajo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y mandos militares de Ceuta para conocer el despliegue y las actuaciones desarrolladas.

En su primer discurso tras el parón estival, Felipe VI volvió a referirse a Ceuta, a la que definió como “ejemplo de civismo”, y destacó el trabajo realizado por los servicios de Protección Civil y otros profesionales y voluntarios durante la situación de emergencia.