El conjunto granota recibe al cuadro bilbaíno en el Estadio Ciudad de Valencia durante la sexta jornada de Primera División, con el objetivo de sumar tres puntos ante su afición en la lucha por la permanencia

El Levante UD y el Athletic Club disputan este miércoles el compromiso correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro, enmarcado en la primera fecha intersemanal del calendario en la máxima categoría del fútbol español, tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Valencia.

Lee tambien: FC Barcelona – Racing de Santander: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports en directo

El equipo dirigido por Luis Castro afronta la cita con la intención de sumar los tres puntos en su feudo. Tras el inicio del campeonato, el cuadro valenciano precisa certificar un resultado favorable arropado por el calor de su afición para avanzar en su objetivo estratégico de asegurar la permanencia en la división de honor. Por su parte, la escuadra vasca acude al coliseo granota para completar un choque de máxima exigencia competitiva en el tramo inicial del torneo nacional.

Horario del Levante UD – Athletic Club de LaLiga EA Sports

El choque entre el Levante UD y el Athletic Club se disputará hoy, miércoles 16 de septiembre. El inicio del partido en el Estadio Ciudad de Valencia está programado a las 21:30 horas.

Lee tambien: Dónde ver en televisión y ‘streaming’ el Deportivo de La Coruña – Sevilla FC: horario y canal de LaLiga EA Sports

Dónde ver en televisión el Levante UD – Athletic Club

La retransmisión televisiva del encuentro de la Primera División española podrá seguirse en directo a través de la plataforma Movistar Plus+. Las opciones de emisión disponibles para los abonados abarcan los siguientes canales: