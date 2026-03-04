Una operación contra el narcotráfico estuvo a punto de terminar en tragedia este miércoles 4 de marzo frente a las costas de Almería. Dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos después de que la patrullera ‘Río Jiloca’ quedara totalmente inutilizada y a la deriva tras ser golpeada por una ola gigante mientras perseguía a varias narcolanchas en condiciones de mar extremas.

El accidente: Un «muro de agua» y fallo total

El suceso ocurrió en torno a las 13:00 horas, a unas 2,5 millas al sur de Cabo de Gata. En una jornada marcada por un fuerte temporal (fuerza 7), un golpe de mar por la popa impactó contra la embarcación con tal violencia que provocó el colapso de sus sistemas:

Daños materiales: Cristales destrozados, sistema eléctrico anulado y pérdida total de los motores.

Cristales destrozados, sistema eléctrico anulado y pérdida total de los motores. Situación crítica: La patrullera comenzó a registrar vías de agua, dejando a los cinco tripulantes a merced del oleaje.

La patrullera comenzó a registrar vías de agua, dejando a los cinco tripulantes a merced del oleaje. Heridos: Dos agentes sufrieron cortes en los brazos que requirieron sutura y un esguince de tobillo, aunque afortunadamente no revisten gravedad extrema.

Rescate coordinado por la Armada y Salvamento

Ante la señal de socorro, se activó un dispositivo de emergencia que incluyó al helicóptero Helimer 221 y la embarcación Salvamar Carina. Finalmente, fue el patrullero ‘Serviola’ (P-71) de la Armada el que logró rescatar a los cinco guardias civiles y trasladarlos al Puerto de Almería.

Indignación en el cuerpo: «Nos mandan a morir»

El incidente ha desatado una oleada de críticas por parte de las asociaciones profesionales, que denuncian una falta sistemática de medios adecuados para enfrentar tanto al narcotráfico como a las inclemencias del tiempo.

«Los audios de las transmisiones de emergencia fueron caóticos y alarmantes; los agentes llegaron a temer por sus vidas», denunció Víctor Vega, secretario general de la AUGC en Almería.

Por su parte, desde el sindicato Jucil, su representante Rafael Maldonado calificó los medios actuales como «obsoletos» y advirtió que las patrulleras actuales no están diseñadas para soportar la potencia del mar en situaciones de temporal ni para competir con la tecnología de las narcolanchas.