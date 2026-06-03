MADRID.– Momentos de auténtica tensión y pánico se vivieron a última hora de la tarde de este martes en el centro comercial La Vaguada, situado en el barrio de El Pilar (distrito de Fuencarral-El Pardo). Un comando formado por tres encapuchados vestidos con indumentaria militar asaltó a punta de pistola una conocida joyería del complejo, efectuando varios disparos al aire que desataron la alarma entre la multitud. Pese a la gravedad del incidente y las detonaciones, fuentes policiales han confirmado que ninguna persona ha resultado herida.

El suceso se desencadenó alrededor de las 21:00 horas, en un momento en el que el recinto registraba una importante afluencia de ciudadanos, muchos de los cuales utilizan las instalaciones climatizadas como refugio frente a las altas temperaturas del verano. Los tres asaltantes accedieron al interior del complejo a pie y se dirigieron decididamente hacia el establecimiento de la cadena José Luis Joyerías.

Tiros, cristales rotos y confinamiento de emergencia

Provistos de al menos un arma de fuego semiautomática, los delincuentes no dudaron en disparar para intimidar a los presentes y facilitar el golpe. Acto seguido, rompieron de forma violenta las vidrieras y expositores del local para hacerse rápidamente con un suculento botín compuesto por relojes de alta gama y joyas.

Ante el estruendo de los disparos y el desconcierto inicial, la dirección de La Vaguada activó de inmediato el protocolo de emergencias decretando el «cierre crítico» de todos los accesos del recinto. Cientos de clientes y empleados de locales colindantes se vieron obligados a refugiarse y atrincherarse en el interior de las tiendas y almacenes mientras se ejecutaba el robo.

La operación apenas duró unos pocos minutos. Tras vaciar los mostradores, los delincuentes abandonaron el centro comercial a pie por la misma vía por la que habían entrado. En el exterior les aguardaba un vehículo de la marca BMW, modelo ranchera, con el que emprendieron una rápida huida y que ahora es el principal objetivo de los investigadores de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Repunte de atracos similares en la región

Este violento asalto eleva la preocupación en la capital al tratarse del segundo gran robo a joyerías en centros comerciales con un modus operandi muy similar en menos de un mes. El pasado 18 de mayo, cuatro encapuchados asaltaron otra joyería en un centro comercial de Puente de Vallecas a plena luz del día, reventando los cristales con martillos para llevarse la mercancía en bolsas de rafia.

A este historial reciente se suma un golpe perpetrado a mediados de mayo en un negocio de compraventa de oro en Torrejón de Ardoz, donde cinco individuos lograron sustraer un botín valorado en medio millón de euros mediante el uso de armas de fuego y vehículos de apoyo. La Policía Nacional investiga si existe una banda organizada especializada detrás de esta preocupante oleada de robos en la Comunidad de Madrid.