Los agentes se desplazaban a Vizcaya invitados por la Ertzaintza para un encuentro técnico. El grave accidente ha provocado el corte total de la autopista y una profunda consternación institucional.

SAN SEBASTIÁN. – Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido la mañana de este miércoles en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8, a la altura del municipio guipuzcoano de Elgoibar. El siniestro se produjo tras la colisión entre la furgoneta en la que viajaban los policías y un camión cisterna.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el accidente ha tenido lugar a las 9:15 horas en el punto kilométrico 69 de la citada vía, cuando ambos vehículos —que aparentemente circulaban en la misma dirección— han chocado por causas que todavía se están investigando. Los cinco policías forales han muerto en el acto, tal y como han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. Por su parte, el conductor del camión cisterna ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital de Arrasate.

Se dirigían a unas jornadas técnicas en la base de la Ertzaintza

Fuentes de la investigación han confirmado que los fallecidos pertenecían al cuerpo autonómico navarro. Los cinco agentes se desplazaban hacia el centro que la Ertzaintza tiene en Iurreta (Bizkaia), tras haber sido invitados por la policía vasca a un encuentro para probar diversos materiales policiales.

Dicha base es una sede estratégica de la Ertzaintza, ya que alberga las instalaciones de:

La Brigada Móvil.

La Unidad de Vigilancia y Rescate.

La Unidad de Desactivación de Explosivos.

Como consecuencia del fuerte impacto, la autopista AP-8 ha quedado completamente cortada al tráfico en ambos sentidos, originando retenciones de gran consideración. Las autoridades de tráfico han establecido desvíos obligatorios para la circulación a través de la AP-1.

Consternación y lazos de condolencias entre gobiernos

La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en el País Vasco como en Navarra. El Departamento de Seguridad y la Ertzaintza han emitido un comunicado lamentando «profundamente» el suceso, trasladando todo su «afecto y solidaridad» a los familiares de las víctimas, a los compañeros de la Policía Foral y al Ejecutivo navarro.

A nivel institucional, los contactos han sido inmediatos:

El lehendakari, Imanol Pradales , se ha puesto en contacto directo con la presidenta de Navarra, María Chivite .

, se ha puesto en contacto directo con la presidenta de Navarra, . El consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, ha transmitido personalmente sus condolencias a su homóloga navarra, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inmaculada Jurío.