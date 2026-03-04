El sorteo de la Lotería de Catalunya ofrece una nueva oportunidad para obtener premios destacados; consulte la combinación ganadora, el número Plus, el complementario y el reintegro

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de La 6/49, el emblemático sorteo de la Lotería de Catalunya. Como es tradición cada miércoles y sábado, la ciudad de Barcelona se convierte en el epicentro de la fortuna para los miles de participantes que buscan acertar la combinación ganadora en este popular juego de azar.

A continuación, podrá consultar los números agraciados en el sorteo de hoy en cuanto se proceda a la apertura de los bombos y se verifiquen los resultados oficiales.

Resultado de La 6/49 de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

X, X, X, X, X y X Plus: XXXXXX

XXXXXX Complementario: X

X Reintegro: X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Mecánica del sorteo y modalidades de apuesta

La 6/49 presenta un sistema de juego dinámico que consta de tres extracciones diferenciadas. En la primera de ellas, se extraen seis bolas de un bombo que contiene 49 números (del 1 al 49), seguidas de una séptima bola que determina el número complementario.

Posteriormente, se realizan dos sorteos adicionales con bombos de 10 bolas (numeradas del 0 al 9):

Número Plus: Permite a los acertantes tener la posibilidad de doblar el premio obtenido.

Permite a los acertantes tener la posibilidad de doblar el premio obtenido. Reintegro: Determina qué participantes recuperan el importe de la apuesta realizada.

El precio de la apuesta sencilla es de 1 euro, permitiendo a los jugadores elegir seis números. No obstante, el reglamento contempla diversas posibilidades para aumentar las probabilidades de éxito, incluyendo apuestas múltiples y combinaciones específicas.

Horario y seguimiento oficial

Los sorteos de La 6/49 tienen lugar aproximadamente a las 21:00 horas en Barcelona. La agilidad del proceso permite conocer los resultados pocos minutos después de la extracción, consolidándose como uno de los momentos de mayor interés para los seguidores de la lotería autonómica catalana.

Este sorteo destaca por su estructura de premios escalonada, donde además de la combinación principal, el número complementario y el reintegro juegan un papel fundamental para repartir la suerte entre un mayor número de boletos validados.

Verificación de los premios

Nota informativa: Este medio no se responsabiliza de posibles errores u omisiones que pudieran existir en la difusión de estos datos. Se recuerda a los usuarios que la única lista oficial válida y vinculante es la que proporciona Lotería de Catalunya y, en su defecto para sorteos nacionales, Loterías y Apuestas del Estado.