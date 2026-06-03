Más de 250 efectivos, incluidos 200 militares de la UME, han trabajado durante la noche. La intervención desde el aire es «clave» para lograr la estabilización de un fuego que obligó a desalojar a un centenar de vecinos.

Murcia.– El dispositivo de extinción del incendio forestal declarado de forma alarmante en la tarde de ayer en el parque regional de El Valle, en Murcia, ha reanudado la ofensiva desde el aire. Desde primera hora de la mañana de este miércoles, los medios aéreos se han incorporado de manera escalonada a las labores de control para frenar un fuego que ya ha devorado unas 177 hectáreas de terreno.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado a través de sus redes sociales el despliegue del primer recurso aéreo de la jornada, avanzando que a lo largo de la mañana se irán sumando de forma progresiva más efectivos para «mantener la mayor capacidad de extinción» posible sobre la zona afectada.

Una noche de intensa lucha en tierra

La virulencia de las llamas obligó durante la jornada de ayer al desalojo preventivo de alrededor de un centenar de vecinos de la pedanía murciana de Los Garres. Ante la gravedad de la situación, el operativo ha movilizado en las últimas horas a más de 250 efectivos de carácter autonómico y estatal.

El peso de los trabajos nocturnos ha recaído en la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según ha detallado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, un contingente de más de 200 militares apoyados por 70 medios técnicos de la UME ha combatido el avance del fuego sin tregua en la oscuridad.

Un día clave para la estabilización

A pesar del enorme esfuerzo de los equipos terrestres, el incendio forestal continúa activo. Las autoridades insisten en que las próximas horas serán determinantes. En este sentido, Francisco Lucas ha subrayado que la intervención de la flota aérea a lo largo del día de hoy «será clave» para conseguir el objetivo prioritario: perimetrar y estabilizar el frente de las llamas en este pulmón verde de la región.