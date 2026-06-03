La menor falleció en el hospital Virgen del Rocío tras dos meses ingresada con quemaduras en el 60% de su cuerpo. La madre descarta que se tratara de un accidente doméstico por parte de su pareja.

Sevilla.– El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Sevilla, en coordinación con un juzgado de la capital, investiga las circunstancias de la muerte de una bebé de 14 meses. La menor ha fallecido tras permanecer dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío a causa de las graves quemaduras que sufrió, presuntamente, mientras la bañaba la pareja de su madre.

Los hechos ocurrieron en la localidad sevillana de Bormujos. Según informaron fuentes de la investigación, el hombre se encontraba bañando a la pequeña cuando la progenitora se percató de que la niña presentaba quemaduras de extrema gravedad en la piel. Ante la alarmante situación, la menor fue evacuada de urgencia al centro hospitalario.

Activación del protocolo policial

Nada más producirse el ingreso, y dada la naturaleza y el alcance de las lesiones, el equipo médico del hospital Virgen del Rocío activó de inmediato el protocolo correspondiente dando aviso a la Policía Nacional.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario durante las últimas semanas, la menor no pudo recuperarse de las heridas —que afectaban a aproximadamente el 60% de su cuerpo— y falleció el pasado viernes.

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La madre descarta un accidente

La investigación trata ahora de esclarecer si las quemaduras fueron fortuitas o intencionadas. En declaraciones a Canal Sur, la madre de la bebé ha rechazado tajantemente la hipótesis de un accidente doméstico:

«Si hubiese sido un accidente, solo se habría quemado una parte del cuerpo», ha manifestado la progenitora, argumentando además que su pareja no presentaba ninguna quemadura ni lesión en las manos al sacar a la niña del agua.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer las responsabilidades en este trágico suceso.