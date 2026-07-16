Ceuta — Como cada 16 de julio, Ceuta se reencuentra con su profunda identidad marinera para celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores y de las gentes del mar. Miles de ceutíes se echarán hoy a las calles y playas de la ciudad autónoma para acompañar a sus imágenes en una jornada marcada por la devoción, las bendiciones de las aguas y el recuerdo a los fallecidos en el mar.

Para no perderse ningún detalle de este emotivo día, la ciudad se dividirá un año más entre dos grandes citas tradicionales: la procesión de la Almadraba y la del Centro. A continuación, detallamos los horarios, itinerarios y puntos clave de cada una de ellas.

1. Virgen del Carmen de la Almadraba: El reencuentro con los barrios

La primera de las celebraciones comenzará a media tarde, caracterizada por su extenso recorrido marítimo y terrestre que conecta a la patrona con diversas barriadas de la periferia y el centro de Ceuta.

Horarios y Recorrido

18:00 h — Salida y Embarque: La imagen saldrá desde la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en dirección a la dársena del puerto deportivo. Desde allí, será embarcada para surcar las aguas de la bahía sur, cruzando el emblemático Foso de San Felipe rumbo a la playa de la Almadraba.

La imagen saldrá desde la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en dirección a la dársena del puerto deportivo. Desde allí, será embarcada para surcar las aguas de la bahía sur, cruzando el emblemático Foso de San Felipe rumbo a la playa de la Almadraba. 19:00 h — Misa y actos solemnes: Desembarco en el muelle de la Almadraba. Se oficiará una misa de campaña presidida por el vicario general, Francisco Jesús Fernández Alcedo. Posteriormente, se realizarán la bendición de las aguas , el responso por los fallecidos en el mar y la tradicional presentación de los niños a la Virgen.

Desembarco en el muelle de la Almadraba. Se oficiará una misa de campaña presidida por el vicario general, Francisco Jesús Fernández Alcedo. Posteriormente, se realizarán la , el responso por los fallecidos en el mar y la tradicional presentación de los niños a la Virgen. Procesión Terrestre (Regreso): Una vez concluidos los actos en la playa, la imagen iniciará su procesión de vuelta a su templo pasando por: Almadraba-Tobogán, Villa Aurora, barriada 12 de Diciembre, Miramar Bajo, Juan XXIII, avenida Martínez Catena, callejón de la Catedral con Pepe Serón, Jáudenes, Victori Goñalons, Paseo del Revellín, Camoens, Plaza de los Reyes y calle Real, finalizando en la Parroquia de los Remedios.

Puntos clave para verla

El desembarco en la playa: La llegada de la Virgen por mar al muelle de la Almadraba es uno de los momentos más estéticos y fotografiados de la jornada.

La llegada de la Virgen por mar al muelle de la Almadraba es uno de los momentos más estéticos y fotografiados de la jornada. La bendición de las aguas: Un instante de recogimiento y máxima solemnidad en homenaje a los hombres y mujeres del mar.

Un instante de recogimiento y máxima solemnidad en homenaje a los hombres y mujeres del mar. El tramo final: Para quienes prefieran el calor del público, las calles más céntricas como la calle Real, el Paseo del Revellín o la Plaza de los Reyes ofrecerán un ambiente multitudinario antes de la recogida.

2. Virgen del Carmen del Centro: La tradición en la playa de la Ribera

Al caer la tarde-noche será el turno de la Virgen del Carmen del Centro, una procesión que concentra su recorrido por el corazón de la ciudad y que regala una de las estampas más icónicas del verano ceutí sobre la arena.

Horarios y Recorrido

20:00 h — Función Principal: Solemne misa en el Santuario de Santa María de África.

Solemne misa en el Santuario de Santa María de África. 21:00 h — Salida Procesional: El paso iniciará su marcha desde el Santuario para recorrer el Paseo de las Palmeras, la rotonda de la Compañía de Mar, los bajos del Mercado Central y descender directamente a la orilla de la playa de la Ribera.

El paso iniciará su marcha desde el Santuario para recorrer el Paseo de las Palmeras, la rotonda de la Compañía de Mar, los bajos del Mercado Central y descender directamente a la orilla de la playa de la Ribera. 22:00 h — Encuentro en la Ribera: Rezo por los difuntos del sector marítimo y la tradicional bendición de las aguas desde la orilla de la playa.

Rezo por los difuntos del sector marítimo y la tradicional desde la orilla de la playa. 23:00 h / Media noche — Entrada: Retorno de la imagen por el mismo itinerario hasta su recogida en el Santuario de África.

Puntos clave para verla