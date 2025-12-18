El actor y director Eduardo Casanova, conocido por su icónico papel en la serie Aída y por su transgresora carrera cinematográfica, ha protagonizado un valiente paso al frente en su vida personal. A sus 34 años, el artista ha confirmado que convive con el VIH desde hace varios años, una noticia que ha decidido compartir públicamente para combatir el estigma y ayudar a quienes sufren esta situación en silencio. Casanova ha anunciado que su testimonio formará parte de un proyecto documental que verá la luz el próximo año.

Un silencio de años que llega a su fin

Tras participar en un proyecto cinematográfico documental, Eduardo Casanova ha querido dirigirse directamente a sus seguidores a través de sus redes sociales para explicar su realidad. «Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años», ha confesado el director. El actor ha hecho hincapié en que este hermetismo es compartido por muchas personas que conviven con la infección debido al miedo al juicio social.

Casanova ha sido tajante respecto a los tiempos y las formas de su confesión: «Lo hago cuando yo quiero y cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme».

La lucha contra el estigma

Uno de los puntos más destacados de su mensaje ha sido la defensa de la dignidad del colectivo. Según los datos compartidos por el cineasta, cerca del 80% de las personas con VIH no comparte su diagnóstico con casi nadie debido a un estigma que, en sus palabras, condena al «rechazo sistemático y más injusto del mundo».

«La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario», ha remarcado, subrayando que su objetivo es que otros puedan sentirse más seguros y menos juzgados.

Cine contra la invisibilidad

El testimonio de Casanova no se limitará a una publicación en redes, sino que será el eje central de una película documental que se estrenará en cines a lo largo de 2026. El director ha querido aclarar que no se trata de un formato televisivo, sino de una obra cinematográfica producida específicamente para las salas comerciales, donde se profundizará en la realidad de la infección y el impacto social que conlleva en la actualidad.

Con este anuncio, el madrileño marca un antes y un después en su trayectoria, utilizando su relevancia pública para poner el foco en la salud y la tolerancia.