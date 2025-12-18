Grave incidente a las puertas de las elecciones extremeñas del próximo domingo 21 de diciembre. La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha confirmado el hallazgo de la caja fuerte sustraída de la oficina de Correos de Fuente de Cantos, la cual ha aparecido completamente calcinada junto a los 124 votos que custodiaba. Ante la imposibilidad de recuperar las papeletas, se ha autorizado de urgencia la emisión de duplicados para que los ciudadanos afectados puedan volver a ejercer su derecho al voto antes de la cita con las urnas.

Resolución de urgencia para los votantes

La resolución de la Junta Electoral de Badajoz es tajante: las papeletas sustraídas y halladas entre los restos calcinados no tendrán validez alguna en el recuento oficial. Para garantizar el derecho al sufragio, se ha ordenado a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral la emisión inmediata de duplicados de toda la documentación.

Por su parte, Correos ha activado un dispositivo extraordinario para localizar a los 124 remitentes y entregarles en mano la nueva documentación, permitiéndoles votar nuevamente por correo de manera inmediata.

Delincuencia común tras la oleada de robos

La investigación apunta a que el robo no fue una operación política orquestada, sino obra de la «delincuencia común». Los asaltantes golpearon la pasada madrugada no solo la oficina de Fuente de Cantos, sino también las de Santa Amalia y Torremejía, con el objetivo de sustraer efectivo y artículos comerciales.

Solo en Fuente de Cantos los delincuentes consiguieron arrancar la caja fuerte, que contenía cerca de 14.000 euros en efectivo, dinero que ha desaparecido en su totalidad. El contenido electoral de la caja parece haber sido un daño colateral del asalto, terminando pasto de las llamas junto a la estructura metálica.

Reacciones políticas: «Gravedad extrema»

El suceso ha irrumpido de lleno en la recta final de la campaña. Desde el Partido Popular, su secretario general, Miguel Tellado, ha calificado los hechos de «enorme gravedad», sumándose a las palabras de la candidata María Guardiola, quien ha exigido que los votos estén «debidamente custodiados» y ha hecho un llamamiento a los electores para que «no nos roben la democracia».

La seguridad en las oficinas de Correos de la región se ha reforzado de cara a los escasos días que restan para la jornada electoral del domingo, con el fin de evitar que se repitan incidentes que puedan alterar el normal desarrollo del proceso.