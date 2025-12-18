El grupo terrorista Estado Islámico (Isis, Daesh) ha reivindicado la autoría intelectual del reciente atentado en la playa de Bondi, en Sídney, donde dos individuos asesinaron a varias personas en un ataque dirigido contra la comunidad judía. A través de un editorial en su semanario oficial An Naba, la organización yihadista muestra su «orgullo» por lo ocurrido y utiliza la matanza como herramienta de propaganda para instigar nuevos ataques contra objetivos judíos y cristianos en Occidente.

«Orgullo de Sídney»: La estrategia de la inspiración

Bajo el título «Orgullo de Sídney», el grupo terrorista dedica su último editorial a ensalzar a los dos atacantes, a quienes califica de «héroes» y «leones». Aunque la organización admite no disponer de un juramento de fidelidad directo al «califa» ni de vídeos grabados por los autores, se atribuye el mérito de haber «trabajado moralmente» a los asesinos para empujarlos a la masacre.

Según el texto, el ataque siguió el patrón marcado por el grupo: individuos que actúan de forma autónoma pero inspirados por su ideología, un método que, aseguran, ha dejado al enemigo «cada vez más desconcertado». El grupo recalca que su estrategia actual consiste en movilizar a sus seguidores repartidos por el mundo para que luchen contra judíos y cristianos en las calles donde residen.

Amenazas y paralelismos

El editorial no se limita a la celebración del crimen en Australia, sino que advierte de que habrá más ataques similares. El Estado Islámico insta a sus simpatizantes a abandonar cualquier intento de refugio y cumplir con lo que llaman «mandatos divinos» de luchar contra sus enemigos de forma indiscriminada.

Esta forma de reivindicación guarda similitudes con la empleada tras el atentado de Nueva Orleans el pasado Año Nuevo, cuando otro atacante asesinó a 15 personas mediante un atropello masivo portando simbología del grupo. En ambos casos, el Isis aprovecha acciones individuales para reafirmar su vigencia y capacidad de influencia global a pesar de su pérdida de control territorial.

Reivindicación en Siria

Además de los sucesos en Australia, el grupo terrorista ha aprovechado su publicación semanal para atribuirse un reciente ataque en Palmira (Siria). En dicha acción, según el comunicado, murieron dos soldados estadounidenses, reforzando así su mensaje de guerra abierta contra la coalición internacional en múltiples frentes.