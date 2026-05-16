El cuerpo del excursionista, de 61 años, ha sido hallado en la Canal de Moeño tras más de treinta horas de intensa búsqueda.

El temporal de frío y nieve en la vertiente leonesa complicó las tareas de un amplio dispositivo de rescate civil y militar.

LEÓN. Los equipos de rescate desplegados en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa han localizado en la mañana de este sábado el cuerpo sin vida del montañero británico de 61 años que permanecía desaparecido desde la tarde del pasado jueves. El hallazgo se ha producido pasadas las 11:30 horas en el entorno de la Canal de Moeño, un área muy próxima a las últimas coordenadas geográficas de las que se disponía. Las labores de localización civil se vieron favorecidas este sábado por una sensible mejoría en las condiciones meteorológicas, tras varias jornadas marcadas por un temporal adverso de frío y nieve.

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Sabero asumieron las tareas de extracción del cadáver. Tras ser evacuado de la zona de difícil acceso, el cuerpo fue trasladado al municipio leonés de Riaño, dándose así por concluido el exhaustivo dispositivo de búsqueda coordinado por la Junta de Castilla y León.

Una llamada de socorro antes del temporal

La cronología de la emergencia comenzó poco después de las 19:00 horas del jueves. El propio montañero se puso en contacto con el Servicio de Emergencias 1-1-2 para alertar de que se encontraba desorientado, fatigado y que no contaba con el equipamiento necesario para completar el descenso de la ruta que realizaba en dirección a la localidad de Caín. Durante esa llamada, el personal técnico del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Protección Civil logró que el excursionista facilitara una coordenada aproximada de su posición.

De forma inmediata, se activó el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil a bordo de un helicóptero de rescate. La aeronave consiguió aproximar a los especialistas a la zona antes del anochecer, iniciando una primera batida a pie que se prolongó durante toda la madrugada en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero y densas precipitaciones en forma de nieve que imposibilitaron su localización inicial.

Despliegue técnico y humano sobre el terreno

Ante la persistencia de la desaparición y la peligrosidad del temporal, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León amplió considerablemente el operativo durante la jornada del viernes. En el sector de Posada de Valdeón y Caín se estableció un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y se movilizaron recursos especializados como:

La Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE).

La Unidad Fénix de drones de Protección Civil.

Efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Dotaciones de los Bomberos de la Diputación de León.

Todos los esfuerzos del dispositivo se concentraron de forma prioritaria en la Canal de Moeño, un abrupto paso de montaña que conecta el trayecto que pretendía realizar la víctima y donde, finalmente, los rescatadores confirmaron el fatal desenlace.