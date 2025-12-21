En una reciente operación llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses, se ha interceptado y confiscado un segundo petrolero en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Esta acción ha sido confirmada por diversas fuentes de noticias, incluyendo ABC News y la agencia Reuters, que citan a tres funcionarios del gobierno estadounidense.

El Ejército de Estados Unidos ha estado proporcionando apoyo logístico durante esta operación, utilizando helicópteros para transportar a personal de la Guardia Costera hasta el buque interceptado, así como para supervisar la incautación del mismo. La cadena NBC News ha destacado el papel activo del Ejército en la misión, señalando la cooperación entre las distintas ramas del cuerpo militar para llevar a cabo esta acción decisiva.

Este acto de incautación no es aislado, ya que la semana pasada, Estados Unidos había realizado una acción similar al confiscar otro petrolero que había partido de Venezuela. Este primer buque estaba bajo sanciones y llevaba una carga de petróleo que fue incautada por las autoridades estadounidenses. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La tensión ha aumentado significativamente en la región a raíz de estas operaciones. En un contexto más amplio, el presidente Donald Trump había anunciado hace poco un «bloqueo» a todos los petroleros que estén sujetos a sanciones, tanto los que entran como los que salen de Venezuela. Esta medida tiene como objetivo limitar aún más la capacidad del gobierno venezolano para exportar su principal producto de exportación: el petróleo.

Las autoridades estadounidenses justifican estas acciones como un esfuerzo por garantizar la seguridad y la ley en las aguas internacionales del Caribe, argumentando que los buques sancionados no deben operar con impunidad. La respuesta de Venezuela a estas incautaciones ha sido de condena, considerando que representan una violación de la soberanía nacional.

Asimismo, el régimen de Maduro ha advertido que este tipo de acciones podría llevar a una escalada en las tensiones en la región, lo que ha generado preocupación entre los analistas internacionales sobre las posibles repercussions que podrían derivarse de esta política más agresiva por parte de Estados Unidos.

Conforme se intensifican estos operativos, también surgen preocupaciones sobre el impacto que pueden tener en las relaciones entre Estados Unidos y otros países de la región del Caribe. Algunas naciones han expresado su preocupación por el potencial de que estas acciones deriven en un conflicto más amplio, indicando que el uso militar de la Guardia Costera podría afectar la dinámica de la seguridad regional.

Es importante notar que, a pesar de los riesgos posibles, la administración Trump ha subrayado su compromiso con la política de máxima presión contra el gobierno de Maduro, al cual considera ilegítimo. Este enfoque busca reducir la capacidad que tiene Venezuela para integrar sus recursos naturales en el mercado internacional, debilitando así su economía.