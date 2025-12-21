Turno para uno de los partidos más atractivos de la jornada 17 de LaLiga EA Sports: Villarreal y Barcelona se miden en el Estadio de la Cerámica en un encuentro marcado por la lucha en la parte alta de la clasificación. Un choque que en su día generó debate por el denominado Plan Miami y que finalmente se disputará en territorio amarillo.

El Barcelona llega como líder del campeonato, cerrando el año en lo más alto de la tabla con 43 puntos en su casillero. Por su parte, el Villarreal es tercero, a ocho puntos de los azulgranas, aunque con dos partidos pendientes frente al Real Madrid. Un triunfo permitiría a los de Marcelino meterse de lleno en la pelea por el liderato.

En el historial entre ambos equipos, que se han enfrentado en 56 ocasiones en todas las competiciones, el balance favorece claramente al conjunto culé: 34 victorias del Barcelona, 10 empates y 12 triunfos del Submarino Amarillo.

Horario del Villarreal – Barcelona

El Villarreal – Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas en el Estadio de la Cerámica.

El conjunto amarillo no podrá contar con Pape Gueye ni con Ilias Akhomach, concentrados con Senegal y Marruecos para la Copa África. Tampoco estarán disponibles los lesionados Logan Costa, Mouriño y Thomas, mientras que Parejo y Gerard Moreno son duda. El Villarreal llega tras caer eliminado en Copa del Rey frente al Racing.

Dónde ver el Villarreal – Barcelona en TV

El encuentro se podrá ver en directo por DAZN, a través de la plataforma y de los canales DAZN LaLiga y LaLiga2, disponibles en Movistar (55 y 58), Orange (113 y 114) y en LaLigaTV Bar.

En el Barcelona, Ronald Araújo continúa fuera de la dinámica del equipo. Gavi y Dani Olmo siguen con sus procesos de recuperación, mientras que Pedri es duda por una sobrecarga en el sóleo. Los azulgranas llegan tras vencer al Guadalajara en su estreno copero.

Cómo seguir el partido online

El Villarreal – Barcelona se podrá seguir en vivo y en directo online a través del minuto a minuto de As.com, con la previa y los onces oficiales desde una hora antes del inicio. Tras el encuentro, se podrá leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas, el resumen en vídeo y las noticias más destacadas.