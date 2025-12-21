El tiempo en Ceuta experimentará un giro inestable este domingo 21 de diciembre, según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La ciudad se prepara para una jornada marcada por la nubosidad persistente, la lluvia generalizada y una alta probabilidad de tormentas durante la segunda mitad del día.

Un domingo condicionado por el agua

El pronóstico meteorológico anticipa un día muy nuboso con precipitaciones que se mantendrán a lo largo de toda la jornada, lo que podría dificultar las actividades al aire libre. El escenario se divide en varias fases: tras una madrugada de agua, la mañana estará protagonizada por lloviznas débiles que evolucionarán a lluvias más consistentes por la tarde, culminando con la aparición de tormentas al finalizar el día.

Con una probabilidad de precipitación del 100% y un acumulado previsto de 27.4 mm, la presencia constante de nubes hace imprescindible el uso de ropa impermeable.

Temperaturas y sensación térmica

Las temperaturas en la ciudad oscilarán entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima, cifras que encajan dentro del rango habitual para diciembre, cuando el clima en Ceuta suele ser templado pero húmedo. No obstante, la elevada humedad (83%) y el cielo cubierto aumentarán la percepción de frío, dejando una sensación térmica mínima de 10 grados.

A esto se sumará el viento de componente sudoeste, que soplará a 34 km/h con rachas que podrían alcanzar los 52 km/h, lo que requiere precaución en los desplazamientos por el estado de las calles y aceras húmedas.

Consejos ante el temporal y la inestabilidad

Debido a que las precipitaciones serán constantes, especialmente durante la tarde, es fundamental planificar cualquier desplazamiento con antelación, teniendo en cuenta que el estado de las calles y aceras será resbaladizo. Se recomienda el uso de ropa de abrigo dispuesta en capas y calzado impermeable para combatir la humedad y el viento.

Asimismo, es aconsejable evitar actividades en zonas expuestas al viento y estar atentos a la evolución de las tormentas previstas para el cierre del día. Consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir de casa será clave para evitar imprevistos ante posibles cambios en la intensidad de la lluvia.