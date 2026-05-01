La Comisión Europea activa el pacto con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para eliminar aranceles y barreras técnicas. El despliegue definitivo queda supeditado a la ratificación del Parlamento Europeo y de los Veintisiete estados miembros.

El histórico acuerdo de asociación comercial entre la Unión Europea y los países integrantes de Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— ha comenzado su aplicación provisional este viernes, 1 de mayo. Esta fase inicial permite la puesta en marcha de medidas clave, como la reducción de aranceles, la apertura de mercados estratégicos y la eliminación de barreras técnicas, sin necesidad de aguardar a la ratificación individual de los 27 parlamentos nacionales. Con la activación de este pacto, ambas regiones conforman una de las mayores áreas económicas del planeta, integrando a más de 700 millones de personas y concentrando casi un tercio de la riqueza global.

El tratado tiene como objetivo fundamental dinamizar las exportaciones europeas en sectores de alto valor añadido, tales como vehículos, vinos y productos lácteos. En contrapartida, el mercado comunitario facilitará el acceso a productos sudamericanos esenciales, entre los que destacan la carne, el arroz, la miel y la soja. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado la importancia de este paso: «Se ha trabajado mucho para sacar adelante este acuerdo histórico. Ahora es el momento de invertir el mismo esfuerzo en garantizar que nuestros ciudadanos y empresas se beneficien de él de inmediato».

Oposición del campo europeo y cláusulas de salvaguardia

La entrada en vigor provisional se produce en un clima de marcada tensión con el sector agrario europeo. Agricultores y ganaderos han protagonizado movilizaciones en todo el continente para denunciar lo que consideran una competencia desleal. El sector sostiene que el acuerdo permite la entrada de productos que no cumplen con las rigurosas exigencias fitosanitarias y medioambientales impuestas por la normativa de la Unión Europea.

Para mitigar el impacto en el sector primario, el Ejecutivo comunitario ha incorporado cláusulas de salvaguardia automáticas. Estas herramientas permitirían la reimposición de aranceles en caso de que las importaciones superen determinados umbrales de mercado. Asimismo, Bruselas ha anunciado un paquete de ayudas financieras directas destinado a los sectores que presentan una mayor exposición a la apertura comercial. Por su parte, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, ha insistido en que la prioridad es obtener resultados tangibles en los próximos meses y ha iniciado contactos con empresas y pymes para que aprovechen estas nuevas oportunidades desde el inicio.

Un complejo horizonte judicial y parlamentario

Pese al inicio de esta fase provisional, el acuerdo —que combina un marco político con uno de asociación— enfrenta un camino administrativo incierto. Para su aprobación definitiva, el texto requiere el respaldo unánime de los 27 Estados miembros, dado que afecta a competencias nacionales. Además, el Parlamento Europeo ha optado por aplazar su decisión definitiva, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Varios miembros de la Eurocámara han presentado un recurso ante la instancia judicial para determinar si el contenido del acuerdo es plenamente compatible con la normativa europea. Este escenario de provisionalidad podría prolongarse durante años, manteniendo el pacto bajo una aplicación técnica mientras se despejan las incógnitas legales y políticas que aún pesan sobre la ratificación final del bloque comunitario.