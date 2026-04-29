El precio de la luz para el jueves 30 de abril de 2026 marca un promedio de 0,1383 €/kWh, con una jornada claramente desigual: durante parte del día se registran precios muy competitivos, pero por la noche se eleva el coste. El semáforo del día es AMARILLO 🟡, una señal para ajustar hábitos y poner el consumo doméstico donde el kWh sale mejor.
Según la información de referencia, la hora más barata es 15-16 h con 0,0463 €/kWh, mientras que el máximo de la jornada llega en el tramo 21-22 h con 0,2787 €/kWh. Si puedes, evita intensificar consumos en ese intervalo y desplaza tareas como lavadora, lavavajillas o la carga del termo a las franjas más eficientes.
Horas clave para ahorrar: la ventana más barata y el tramo a evitar
Para este jueves, la estrategia es sencilla: concentra consumos en la franja de menor precio y reduce actividad en la más cara. La hora más barata es 15-16 h (0,0463 €/kWh), justo donde el coste cae con fuerza respecto a otras partes del día. En el extremo contrario, la hora más cara se sitúa en 21-22 h (0,2787 €/kWh), el momento en el que conviene tener “controlado” el gasto.
Además, la jornada incluye una franja más económica en el entorno de 0,05 €/kWh (según el dato de referencia), lo que permite planificar parte de la actividad del hogar sin disparar la factura.
Evolución por tramos del día: cómo se mueve el precio (madrugada, mañana, tarde y noche)
Madrugada (00-06 h): el precio se mantiene en niveles relativamente estables, alrededor de valores próximos a 0,128–0,142 €/kWh. Es un tramo viable para consumos puntuales, aunque no es el más eficiente si tienes flexibilidad.
Mañana (07-11 h): la tendencia empieza a subir con mayor claridad en las primeras horas (por ejemplo, 07-08 h y 08-09 h están más altos) y luego vuelve a moderarse hacia el final de la mañana. En conjunto, no es el tramo más recomendable si tu objetivo es maximizar ahorro.
Tarde (12-18 h): aquí aparece la parte más favorable del día. Los precios bajan hasta encontrar el punto de referencia de la hora más barata en 15-16 h (0,0463 €/kWh), con valores muy competitivos también alrededor de 14-17 h. Es el momento ideal para programar lavadora, lavavajillas y cualquier uso doméstico que puedas mover fuera de las horas punta.
Noche (19-24 h): el coste se dispara progresivamente desde el tramo de 19-20 h, y alcanza su pico máximo en 21-22 h (0,2787 €/kWh). A partir de 22 h, el precio baja, pero sigue sin recuperar los niveles de la tarde. Por eso, conviene dejar para más tarde lo que no sea urgente y evitar concentrar consumos en 21-22 h.
Precio de la luz por horas (jueves 30/04/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1284 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1302 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1298 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1291 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,132 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1302 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1417 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1603 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1696 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,1191 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1281 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,1152 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1151 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,1151 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0467 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0463 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0471 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0501 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,146 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,2108 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2607 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2787 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,202 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1881 €/kWh