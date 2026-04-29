El precio de la luz para el jueves 30 de abril de 2026 marca un promedio de 0,1383 €/kWh, con una jornada claramente desigual: durante parte del día se registran precios muy competitivos, pero por la noche se eleva el coste. El semáforo del día es AMARILLO 🟡, una señal para ajustar hábitos y poner el consumo doméstico donde el kWh sale mejor.

Según la información de referencia, la hora más barata es 15-16 h con 0,0463 €/kWh, mientras que el máximo de la jornada llega en el tramo 21-22 h con 0,2787 €/kWh. Si puedes, evita intensificar consumos en ese intervalo y desplaza tareas como lavadora, lavavajillas o la carga del termo a las franjas más eficientes.

Horas clave para ahorrar: la ventana más barata y el tramo a evitar

Para este jueves, la estrategia es sencilla: concentra consumos en la franja de menor precio y reduce actividad en la más cara. La hora más barata es 15-16 h (0,0463 €/kWh), justo donde el coste cae con fuerza respecto a otras partes del día. En el extremo contrario, la hora más cara se sitúa en 21-22 h (0,2787 €/kWh), el momento en el que conviene tener “controlado” el gasto.

Además, la jornada incluye una franja más económica en el entorno de 0,05 €/kWh (según el dato de referencia), lo que permite planificar parte de la actividad del hogar sin disparar la factura.

Evolución por tramos del día: cómo se mueve el precio (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada (00-06 h): el precio se mantiene en niveles relativamente estables, alrededor de valores próximos a 0,128–0,142 €/kWh. Es un tramo viable para consumos puntuales, aunque no es el más eficiente si tienes flexibilidad.

Mañana (07-11 h): la tendencia empieza a subir con mayor claridad en las primeras horas (por ejemplo, 07-08 h y 08-09 h están más altos) y luego vuelve a moderarse hacia el final de la mañana. En conjunto, no es el tramo más recomendable si tu objetivo es maximizar ahorro.

Tarde (12-18 h): aquí aparece la parte más favorable del día. Los precios bajan hasta encontrar el punto de referencia de la hora más barata en 15-16 h (0,0463 €/kWh), con valores muy competitivos también alrededor de 14-17 h. Es el momento ideal para programar lavadora, lavavajillas y cualquier uso doméstico que puedas mover fuera de las horas punta.

Noche (19-24 h): el coste se dispara progresivamente desde el tramo de 19-20 h, y alcanza su pico máximo en 21-22 h (0,2787 €/kWh). A partir de 22 h, el precio baja, pero sigue sin recuperar los niveles de la tarde. Por eso, conviene dejar para más tarde lo que no sea urgente y evitar concentrar consumos en 21-22 h.

Precio de la luz por horas (jueves 30/04/2026)