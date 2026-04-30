El IBEX 35 cerró este jueves, 30 de abril de 2026 en 17.781,00 puntos, con una variación positiva de 138,20 puntos (+0,78%). La sesión se movió con altibajos: abrió con claridad por debajo de sus niveles de referencia y logró remontar hasta rozar máximos del día, dejando una señal neta de tendencia al alza en el cómputo del cierre.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice comenzó en 16.632,90 puntos, tocó un máximo intradía de 17.800,50 y registró un mínimo de 16.591,90 antes de consolidar el avance al cierre. En relación con la sesión anterior, cuando se situó en 17.642,80, el mercado ha recuperado terreno y ha dejado una jornada con fuerte componente de reapreciación.

Cómo cerró el IBEX 35

La fotografía del día es la de una sesión de recuperación. El arranque estuvo marcado por un gap bajista: la cotización pasó de la apertura a la zona de mínimos con rapidez, reflejando una fase inicial de cautela. Sin embargo, a medida que avanzaron las horas, el índice fue recuperando posiciones hasta situarse cerca de los 17.800 puntos, un nivel que operativamente funcionó como referencia psicológica.

El hecho de que el cierre quedara por encima del del día anterior (+0,78%) es relevante, porque demuestra que la debilidad inicial no se transformó en continuidad vendedora. Además, el diferencial entre el máximo intradía (17.800,50) y el mínimo (16.591,90) indica una jornada con volatilidad elevada, donde la gestión del riesgo y la selección de valores cobraron protagonismo.

Cierre: 17.781,00 puntos

17.781,00 puntos Variación: +138,20 puntos (+0,78%)

+138,20 puntos (+0,78%) Apertura: 16.632,90 puntos

16.632,90 puntos Máximo intradía: 17.800,50 puntos

17.800,50 puntos Mínimo intradía: 16.591,90 puntos

16.591,90 puntos Cierre previo: 17.642,80 puntos

Dato de referencia: Yahoo Finance recoge estos niveles para la sesión del 30 de abril de 2026, con un balance claramente favorable para el índice en el cierre.

Evolución de la semana

Más allá de la foto del día, la semana muestra una senda de consolidación con movimientos de ida y vuelta. El viernes 24 de abril, el IBEX 35 cerró en 17.691,30 puntos y aunque la apertura se situó por encima (17.885,90), el rango reflejó dificultad para sostener máximos. Los siguientes ajustes evidenciaron una dinámica de estira y afloja.

El 27 de abril, el índice prácticamente repitió nivel al cerrar en 17.692,90, mientras que el 28 de abril dio un paso más con una mejora hacia 17.774,90. Sin embargo, el 29 de abril llegó el freno: el cierre retrocedió hasta 17.642,80, en una jornada que abrió cerca de 17.552,70 y marcó un mínimo en 17.576,20, anticipando correcciones.

El 30 de abril aporta el matiz positivo: pese a la apertura muy por debajo —16.632,90— el índice recuperó con decisión hasta el máximo del día y terminó en 17.781,00. Esa combinación de corrección intradía y cierre al alza suele interpretarse, en términos de mercado, como una señal de compra en tramos y de capacidad del índice para defender niveles.

Euríbor y mercados

En el trasfondo, el mercado de tipos de interés continúa siendo un factor decisivo para la renta variable, sobre todo en España, donde el Euríbor influye en el coste financiero de familias y empresas. En términos generales, la atención se centra en la trayectoria esperada de los tipos en Europa: cuando el mercado percibe una estabilización o una senda más benigna, suele mejorar el apetito por el riesgo; si, por el contrario, aumentan las expectativas de tipos altos durante más tiempo, el flujo hacia valores sensibles a la financiación tiende a ralentizarse.

Este escenario, combinado con los movimientos del IBEX en el día, ayuda a entender por qué la sesión se ha caracterizado por la volatilidad y por qué el cierre final se interpreta como un paso adelante. Con el Euríbor como referencia habitual del ciclo de crédito, cualquier variación en las expectativas sobre política monetaria —sin necesidad de entrar en cifras concretas— suele trasladarse con rapidez a la valoración de las compañías y a la psicología inversora.

En conjunto, el cierre de hoy deja al IBEX 35 en zona de fortaleza relativa, con un avance del +0,78% y una tendencia que se mantiene al alza, según los datos publicados por Yahoo Finance.

Fuente: Yahoo Finance (IBEX 35, jueves 30 de abril de 2026).