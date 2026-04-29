Arranca el jueves 30 de abril de 2026 con una fotografía clara de lo que cuesta repostar en Ceuta. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y el promedio de la gasolina 95 se sitúa en 1.453 €/L (con un rango entre 1.439 y 1.459 €/L). La gasolina 98 marca 1.490 €/L y el diésel A se queda en 1.673 €/L (mín 1.659 y máx 1.679 €/L). Si miras el surtidor antes de decidir, hoy hay diferencias que pueden notarse.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Para la gasolina 95, el precio más bajo registrado es de 1.439 €/L en dos ubicaciones de ON365, seguidas de 1.453 €/L en varias estaciones. Estas son las más económicas:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.439 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.439 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.453 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.453 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

Gasolina 98

En gasolina 98, el bloque de precios más competitivos está muy concentrado: la referencia más baja es 1.488 €/L. Las estaciones que hoy figuran entre las más baratas son:

DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.488 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.488 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 €

Diésel

En el diésel A, hoy el mínimo detectado es 1.659 €/L y la parte alta llega hasta 1.679 €/L, con una diferencia apreciable si haces un repostaje habitual. Las más baratas son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.659 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.659 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.669 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.669 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.678 €

Las más caras

Si te toca escoger entre varias opciones, también conviene saber dónde está el máximo de la jornada. En gasolina 95, las estaciones más caras figuran hoy cerca del techo del rango (1.459 €/L). Son:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.459 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.458 €

El resto de combustibles sigue una distribución más ajustada en su parte baja, pero el mensaje es el mismo: mirar el precio por litro antes de repostar suele ser la diferencia entre pagar poco o pagar de más.

Consejos

Compara por litro : no te quedes solo con la marca o la ubicación; mira el precio exacto del tipo de combustible (95, 98 o diésel).

: no te quedes solo con la marca o la ubicación; mira el precio exacto del tipo de combustible (95, 98 o diésel). Calcula tu consumo : una diferencia de céntimos puede compensar si repostas con frecuencia o haces repostajes de mayor volumen.

: una diferencia de céntimos puede compensar si repostas con frecuencia o haces repostajes de mayor volumen. Revisa el surtidor el día: los precios pueden moverse; toma como referencia la actualización del Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuente de datos: Ministerio para la Transición Ecológica.