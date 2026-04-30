Ceuta mira hoy de cerca el precio del combustible. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (estaciones analizadas: 10), el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1.459 €/L, con un rango entre 1.453 y 1.479 €/L. La Gasolina 98 marca un promedio de 1.495 €/L y el Diésel se mueve alrededor de 1.673 €/L (mínimo 1.659, máximo 1.679 €/L).

Si estás planificando repostaje, aquí tienes un resumen práctico con las opciones más competitivas detectadas para hoy en la ciudad.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

En Gasolina 95, la diferencia entre la más barata y la más cara es de 0.026 €/L. Las mejores referencias para ahorrar hoy son:

CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo): 1.453 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas S/N): 1.453 €/L

(Avenida González Tablas S/N): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.458 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.458 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.458 €/L

Gasolina 98

La Gasolina 98 tiene hoy un grupo de precios ajustados. Con un mínimo de 1.488 €/L, el precio competitivo aparece concentrado en varias estaciones:

SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.488 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.488 €/L

Diésel

En diésel, el punto de partida está en 1.659 €/L, con varias gasolineras en el tramo más bajo del día:

ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.659 €/L

(Muelle Alfau, S/N): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.659 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo): 1.669 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas S/N): 1.669 €/L

(Avenida González Tablas S/N): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.678 €/L

Las más caras

Para que tengas el contraste claro, estas son las referencias más elevadas en el análisis de hoy:

Gasolina 95

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.479 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.459 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.459 €/L

El principal impacto para el bolsillo está en ajustar la estación: en Gasolina 95, pasar de 1.453 a 1.479 €/L supone una diferencia de 0.026 €/L, que se nota más cuanto mayor sea la cantidad repostada.

Consejos

Comprueba el surtidor antes de pagar: a veces hay variaciones por tipo de combustible y por surtidor.

a veces hay variaciones por tipo de combustible y por surtidor. Compara por litro, no solo por marca: hoy se ve un abanico claro en Gasolina 95 y diésel.

hoy se ve un abanico claro en Gasolina 95 y diésel. Planifica si vas justo: si puedes elegir entre varias opciones cercanas, prioriza las que marcan el mínimo del día.

si puedes elegir entre varias opciones cercanas, prioriza las que marcan el mínimo del día. Guíate por el dato oficial: los precios aquí recogidos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica (viernes, 1 de mayo de 2026).

Con estos datos en mano, es más fácil decidir dónde repostar hoy en Ceuta sin complicarte: revisa la tarifa, elige la opción más barata dentro de tu ruta y aprovecha el ahorro.