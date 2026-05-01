El país abandona el cártel tras sesenta años para recuperar su soberanía productiva frente a la estrategia de Arabia Saudí. El mercado descarta un impacto inmediato en los precios debido al bloqueo del estrecho, aunque los analistas prevén una guerra de precios a largo plazo.

La salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza ampliada OPEP+ se ha hecho efectiva este viernes, 1 de mayo. La decisión, comunicada formalmente esta misma semana, pone fin a más de seis décadas de pertenencia al organismo internacional y marca un punto de inflexión en la geopolítica energética global. El país, situado entre los diez mayores productores de crudo del mundo con un bombeo diario de 3,4 millones de barriles, justifica su marcha por la necesidad de preservar sus intereses nacionales y adaptarse a la volatilidad derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico.

A pesar de la relevancia histórica de este abandono, el mercado de materias primas descarta efectos inmediatos en las cotizaciones. La atención de los inversores permanece focalizada en el bloqueo del estrecho de Ormuz, una arteria vital por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado a nivel mundial. Mientras esta vía marítima continúe limitada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la oferta global seguirá restringida, manteniendo la presión alcista sobre los precios. En la jornada de ayer, el barril de Brent, de referencia en Europa, superó la barrera de los 120 dólares, consolidando una revalorización del 57% desde el inicio del conflicto en la región.

Un choque de modelos: cuotas frente a cuota de mercado

La salida de Emiratos Árabes no responde a un desencuentro coyuntural, sino a una discrepancia estratégica de fondo con el cártel y, especialmente, con Arabia Saudí. Durante los últimos años, la organización ha operado bajo la premisa de recortar la producción para sostener los precios, una política liderada por Riad. Por el contrario, las autoridades de EAU han manifestado su voluntad de aumentar el bombeo para incrementar sus ingresos nacionales y ganar cuota de mercado.

A partir de este viernes, el país queda liberado de las estrictas cuotas de producción impuestas por la OPEP, que regula la cantidad de barriles para evitar la competencia entre sus socios. No obstante, los analistas advierten de que, aunque Emiratos goce ahora de libertad para elevar su oferta, carecerá de canales logísticos para distribuirla de forma efectiva mientras persista el bloqueo en el estrecho de Ormuz. La estrategia emiratí se interpreta, por tanto, como un movimiento a futuro para evitar limitaciones una vez finalice la actual crisis en Oriente Medio.

Perspectivas de mercado y posible guerra de precios

En el horizonte a largo plazo, el escenario previsto por los expertos apunta hacia una corrección significativa de los precios, que podrían regresar a niveles previos al conflicto, en torno a los 70 dólares por barril. Este descenso vendría motivado por la reapertura de las rutas comerciales y la entrada masiva de crudo al mercado, impulsada por nuevos productores independientes y la capacidad ociosa de Emiratos.

El equilibrio del mercado petrolero podría transitar de la actual escasez a un exceso de oferta en un breve espacio de tiempo. Este fenómeno se vería acentuado por la pujanza de productores externos a la organización, como Estados Unidos, cuya producción supera ya los 13 millones de barriles diarios. En este contexto, no se descarta el inicio de una «guerra de precios» que podría intensificarse si otros integrantes de la OPEP o de la alianza OPEP+, como Irak, Venezuela o Kazajistán, decidieran seguir los pasos de Emiratos Árabes y abandonar la disciplina del cártel para maximizar sus exportaciones.