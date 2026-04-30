El precio medio de la luz para el viernes 1 de mayo de 2026 se sitúa en 0,1004 €/kWh. Con un semáforo VERDE, la jornada deja una lectura clara para el hogar: hay franjas muy baratas que compensan y, al mismo tiempo, un tramo caro al que conviene no enganchar los consumos más exigentes.

La hora más barata es la de 13-14 h, con 0,0291 €/kWh. En el lado contrario, el pico máximo llega entre 07-08 h, con 0,1631 €/kWh. Si buscas ajustar rutinas (lavadora, lavavajillas o parte del trabajo del horno), hoy hay margen para gastar mejor.

Horas clave para ahorrar: la franja barata del mediodía y el aviso de la mañana

Con estos datos del precio de la luz del viernes 1/05/2026, la estrategia es sencilla:

Hora más barata: 13-14 h a 0,0291 €/kWh .

a . Hora más cara (ojo): 07-08 h a 0,1631 €/kWh .

a . Franja más económica: con 0,03 €/kWh.

En la práctica, intenta concentrar los consumos programables (ropa en la lavadora, el lavavajillas o la puesta a punto del termo si lo tienes gestionado) en el tramo del mediodía. Y, sobre todo, evita que los aparatos de mayor potencia coincidan con el intervalo caro de 07-08 h.

Evolución por tramos: de la madrugada al valle del mediodía y la calma de la noche

Madrugada. Desde las primeras horas, los precios se mantienen relativamente elevados frente a lo que ocurre después: en general, se mueve en niveles por encima de la zona más barata del día. Es una etapa menos favorable para mover cargas grandes.

Mañana. La mañana arranca con precios altos y el pico de la jornada aparece en 07-08 h (0,1631 €/kWh). A partir de ahí, la tendencia cambia: el coste empieza a bajar con fuerza hacia el tramo final de la mañana, acercándose a valores muy competitivos.

Tarde. El tramo central de la jornada es el más aprovechable: entre 12-13 h y 14-15 h se concentran las cifras más bajas del día (con el mínimo en 13-14 h). Es el momento ideal para programar consumos que puedas desplazar sin afectar el día a día.

Noche. Ya por la tarde-noche, el precio vuelve a subir respecto al mediodía, aunque sin llegar al nivel del pico de la mañana. Aun así, si tienes margen para ajustar, es mejor priorizar las horas del valle y reservar los consumos inevitables para los tramos en los que el precio no se dispare.

Precio de la luz por horas (viernes 1 de mayo de 2026)