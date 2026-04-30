El precio medio de la luz para el viernes 1 de mayo de 2026 se sitúa en 0,1004 €/kWh. Con un semáforo VERDE, la jornada deja una lectura clara para el hogar: hay franjas muy baratas que compensan y, al mismo tiempo, un tramo caro al que conviene no enganchar los consumos más exigentes.
La hora más barata es la de 13-14 h, con 0,0291 €/kWh. En el lado contrario, el pico máximo llega entre 07-08 h, con 0,1631 €/kWh. Si buscas ajustar rutinas (lavadora, lavavajillas o parte del trabajo del horno), hoy hay margen para gastar mejor.
Horas clave para ahorrar: la franja barata del mediodía y el aviso de la mañana
Con estos datos del precio de la luz del viernes 1/05/2026, la estrategia es sencilla:
- Hora más barata: 13-14 h a 0,0291 €/kWh.
- Hora más cara (ojo): 07-08 h a 0,1631 €/kWh.
- Franja más económica: con 0,03 €/kWh.
En la práctica, intenta concentrar los consumos programables (ropa en la lavadora, el lavavajillas o la puesta a punto del termo si lo tienes gestionado) en el tramo del mediodía. Y, sobre todo, evita que los aparatos de mayor potencia coincidan con el intervalo caro de 07-08 h.
Evolución por tramos: de la madrugada al valle del mediodía y la calma de la noche
Madrugada. Desde las primeras horas, los precios se mantienen relativamente elevados frente a lo que ocurre después: en general, se mueve en niveles por encima de la zona más barata del día. Es una etapa menos favorable para mover cargas grandes.
Mañana. La mañana arranca con precios altos y el pico de la jornada aparece en 07-08 h (0,1631 €/kWh). A partir de ahí, la tendencia cambia: el coste empieza a bajar con fuerza hacia el tramo final de la mañana, acercándose a valores muy competitivos.
Tarde. El tramo central de la jornada es el más aprovechable: entre 12-13 h y 14-15 h se concentran las cifras más bajas del día (con el mínimo en 13-14 h). Es el momento ideal para programar consumos que puedas desplazar sin afectar el día a día.
Noche. Ya por la tarde-noche, el precio vuelve a subir respecto al mediodía, aunque sin llegar al nivel del pico de la mañana. Aun así, si tienes margen para ajustar, es mejor priorizar las horas del valle y reservar los consumos inevitables para los tramos en los que el precio no se dispare.
Precio de la luz por horas (viernes 1 de mayo de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0,152 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,149 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1555 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1564 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1566 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1591 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1618 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1631 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1271 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0613 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0314 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0304 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0298 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0291 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0293 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,031 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0319 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,033 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0443 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,0914 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1382 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1507 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1505 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1462 €/kWh