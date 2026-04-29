El IBEX 35 cerró este miércoles, 29 de abril de 2026, en 17.642,80 puntos, con una variación de -132,10 puntos (-0,74%) y una tendencia claramente a la baja. La sesión arrancó en 17.752,70, tocó un máximo intradía en 17.756,00 y terminó cediendo hasta un mínimo de 17.576,20, en una jornada marcada por la fragilidad del sentimiento inversor.

En la práctica, el índice no logró sostener la línea de la apertura y se fue descolgando conforme avanzaban las horas. Frente al cierre precedente —17.774,90 puntos— el retroceso fue más que simbólico: el mercado dejó patente que el tono defensivo gana terreno cuando la volatilidad reaparece.

Cómo cerró el IBEX 35

Según el registro de datos publicado por Yahoo Finance, el IBEX 35 completó el día con un balance negativo. El comportamiento del rango intradía (de 17.576,20 a 17.756,00) refleja un intento inicial de estabilización que acabó cediendo ante las ventas en la recta final.

Cierre: 17.642,80 puntos

17.642,80 puntos Variación: -132,10 puntos (-0,74%)

-132,10 puntos (-0,74%) Apertura: 17.752,70 puntos

17.752,70 puntos Máximo intradía: 17.756,00 puntos

17.756,00 puntos Mínimo intradía: 17.576,20 puntos

17.576,20 puntos Cierre anterior: 17.774,90 puntos

La lectura editorial es sencilla: con el índice cerrando por debajo del nivel de la sesión previa, el mercado confirma una dinámica que se alinea con la tendencia bajista señalada para el día. No es solo el resultado en puntos: es el hecho de que el IBEX no recuperó el pulso tras acercarse a máximos intradía, señal de que las compras no tuvieron continuidad.

Evolución de la semana

Si se amplía el foco a los últimos cinco cierres, se observa una secuencia de altibajos que acaba decantándose hacia la corrección. El miércoles 29 de abril se suma a un tramo donde la volatilidad ha sido una constante, con movimientos que oscilan entre intentos de rebote y jornadas de ajuste.

Jue. 23/04: 17.885,90 puntos

17.885,90 puntos Vie. 24/04: 17.691,30 puntos

17.691,30 puntos Lun. 27/04: 17.692,90 puntos

17.692,90 puntos Mar. 28/04: 17.774,90 puntos

17.774,90 puntos Mié. 29/04: 17.642,80 puntos

De este modo, la semana deja una señal mixta: tras un repunte el martes 28 (hasta 17.774,90), el índice volvió a perder fuerza y encadenó una nueva sesión de corrección. El patrón sugiere que el mercado está calibrando con cautela el equilibrio entre expectativas macroeconómicas, beneficios empresariales y el coste del dinero.

Euríbor y mercados

En el entorno financiero, el Euríbor —como referencia clave para hipotecas en España— suele seguir de cerca la evolución de los tipos de interés en la zona euro. En este momento, el debate sigue centrado en la trayectoria futura de la política monetaria del BCE: cuando el mercado anticipa cambios en los tipos, se transmite a la financiación, al consumo y también a la valoración de activos.

Sin necesidad de fijar un valor concreto para el Euríbor en esta jornada, el contexto general es el mismo: cualquier expectativa de descenso o mantenimiento de los tipos influye en la rentabilidad exigida por los inversores y, por extensión, en la bolsa. En días como el de hoy, con el IBEX 35 a la baja, el mercado tiende a volverse más selectivo con el riesgo y a exigir más convicción para sostener niveles.

En este marco, la sesión del miércoles 29 de abril se interpreta como un recordatorio de que la renta variable española mantiene la sensibilidad a los factores financieros: el coste del dinero, el apetito por el riesgo y la dirección de los tipos acaban trasladándose al ánimo comprador.

Cita: datos de cierre y movimientos intradía del IBEX 35 publicados por Yahoo Finance para el miércoles 29 de abril de 2026.