Obligado por un carrusel de bajas en Andorra, José Juan Romero tiró de los escalafones inferiores en una temporada donde la dirección deportiva de Edu Villegas ya planifica los próximos movimientos de la plantilla.

La AD Ceuta ha comenzado a dar las primeras pinceladas de lo que será su proyecto de futuro, en esta ocasión forzado por las circunstancias de la competición. El conjunto dirigido por José Juan Romero se desplazó a Andorra condicionado por una plaga de ausencias que dejó al equipo bajo mínimos: tres futbolistas sancionados (Bodiger, Marcos Fernández y Youness), cinco lesionados (Campaña, Koné, Marc Domènech, Redru y Matos) y otros tres que no viajaron (Almenara, Konrad y Cristian).

«Veníamos con el 25% de la plantilla y tres jugadores del filial», destacó el técnico sevillano tras un encuentro marcado por el debut de las jóvenes promesas del club.

Apuesta obligada (y exitosa) por los ‘caballitas’

Por primera vez en lo que va de campaña, el once inicial del Ceuta contó con tres canteranos de inicio. El ya asentado Aisar estuvo acompañado por Josema y Arick Betancourt, quienes se estrenaron como titulares con el primer equipo. En los compases finales del partido (minuto 88), ingresó al terreno de juego otro futbolista de la casa, Adri Rueda.

Con estas participaciones, la AD Ceuta eleva a seis el número de jugadores de sus escalafones inferiores utilizados este año. A los cuatro mencionados se suman:

Yeyo

Efe Aghama, cuya venta al Cádiz por cerca de un millón de euros se ha convertido en una de las operaciones financieras más brillantes de la entidad, siguiendo la senda de otros traspasos lucrativos recientes como los de Chris Uche (500.000 € al Getafe) o Sixtus (200.000 € al Kortrijk vía Eldense).

Operación salida y renovaciones estancadas

En los despachos del Alfonso Murube, el director deportivo Edu Villegas y el propio José Juan Romero ya trabajan a destajo de cara a la próxima temporada debido a que varias piezas clave finalizan sus contratos.

Bajas confirmadas: Está certificado que Youness (cuyo destino apunta al Real Oviedo) y Rubén Díez (que regresará a su tierra para firmar por el Real Zaragoza) no continuarán en la disciplina caballa.

Por otra parte, las propuestas de renovación presentadas a hombres como el guardameta Guille Vallejo o el extremo Kialy Koné siguen sin registrar novedades. En el caso de Koné, su buen rendimiento ha despertado el interés de diversos equipos de superior categoría, situándose con fuerza en la órbita del Granada.

En busca de goles: Rodrigo Marina, en la agenda

Con la certeza de que el ariete Marcos Fernández regresará al RCD Espanyol una vez concluya su período de cesión, la prioridad absoluta de la secretaría técnica es la incorporación de efectivos para la parcela ofensiva.

En este escenario emerge el nombre de Rodrigo Marina, delantero centro del Betis Deportivo. Según adelantó el periodista Ángel García (Cazurreando), el club ceutí sigue muy de cerca los pasos de este atacante, quien brilló con luz propia en la última edición de la UEFA Youth League y ha firmado una notable campaña con el filial verdiblanco, sumando siete goles y tres asistencias. A pesar de su calidad —reflejada en su reciente y brillante tanto ante el Cartagena—, el filial bético no pudo lograr la salvación tras encajar un gol fatídico en el minuto 92.