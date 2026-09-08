La investigación judicial sobre la concesión de las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra afronta este martes una jornada clave con la declaración del ex consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli. Su comparecencia en la Audiencia Nacional se produce apenas 24 horas después de que el expresidente de la empresa, Julio Martínez Sola, ratificara su disposición a colaborar con la justicia en el marco de la causa que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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Roselli presentó en su momento un escrito de colaboración prácticamente calcado al de Martínez Sola. En dicho documento, los exdirectivos apuntaron directamente a la «pretensión de cobrar» por parte del exlíder socialista y de su presunto amigo y testaferro, Julio Martínez Martínez, a cambio de intermediar en la consecución del rescate estatal de 53 millones de euros concedido en 2021. La presunta contraprestación por estas labores de «acompañamiento» ascendería a una comisión del 1 % del total del préstamo.

Durante su intervención del lunes, Martínez Sola señaló al propio Roselli como la persona que ejercía el control de las finanzas y el día a día de la aerolínea. Asimismo, Martínez Sola admitió ante el juez instructor que daba por hecho que dicho 1 % estaba destinado al denominado «grupo Zapatero», aunque puntualizó que no realizó un seguimiento directo de las gestiones concretas emprendidas por el expresidente para conseguir la ayuda.

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Con el testimonio de Roselli, la causa avanza sobre la presunta red de influencias que ubica al expresidente Rodríguez Zapatero en el «vértice» de la operativa. El ex jefe del Ejecutivo se ha desvinculado por completo de estas acusaciones, en un contexto judicial en el que también se encuentra imputado por supuestos delitos de fraude fiscal y contrabando, derivados del hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su oficina.