El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el primer Real Decreto-ley en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. El texto normativo, de 96 páginas de extensión, recoge un paquete de «medidas urgentes» orientado a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de alquiler asequible tras la conmoción social generada por el reciente desahucio de una mujer de 87 años.
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El conjunto de iniciativas contenidas en esta orden se someterá a debate y votación para su convalidación este viernes en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.
Principales medidas del texto publicado
El Real Decreto-ley articula un abanico de intervenciones regulatorias e incentivos económicos en el mercado inmobiliario:
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- Protección social y límites a precios: Se establece la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el año 2030, acompañada de limitaciones a las subidas de las rentas de alquiler.
- Freno a la especulación y regulación de modalidades: Se prohíbe la compra especulativa de inmuebles residenciales por parte de los denominados «fondos buitre» y se introduce un marco regulatorio específico para el alquiler de temporada y la renta por habitaciones.
- Incentivos y bonificaciones: La norma contempla deducciones fiscales directas para inquilinos, así como un esquema de bonificaciones dirigidas a aquellos propietarios que opten por rebajar el precio del alquiler.