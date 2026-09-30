El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el primer Real Decreto-ley en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. El texto normativo, de 96 páginas de extensión, recoge un paquete de «medidas urgentes» orientado a proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de alquiler asequible tras la conmoción social generada por el reciente desahucio de una mujer de 87 años.

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El conjunto de iniciativas contenidas en esta orden se someterá a debate y votación para su convalidación este viernes en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.

Principales medidas del texto publicado

El Real Decreto-ley articula un abanico de intervenciones regulatorias e incentivos económicos en el mercado inmobiliario:

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