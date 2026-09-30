El Consejo de Ministros aprobó el martes 29 de septiembre dos reales decretos-ley de vivienda, tras una semana marcada por el desahucio de Maricarmen, las protestas en la Puerta del Sol y una negociación nocturna entre PSOE y Sumar. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026 (BOE-A-2026-20266), se ha publicado hoy miércoles en el BOE con 96 páginas y entra en vigor el 1 de octubre de 2026. El segundo, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, se publicará mañana jueves 1 de octubre.

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Estas son las medidas que afectan directamente a inquilinos y propietarios.

Prórroga extraordinaria de contratos

Los contratos de vivienda habitual cuya prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028 podrán ampliarse hasta dos años más. Es una prórroga extraordinaria que no se aplica de oficio: el inquilino debe solicitarla expresamente.

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Renovación automática de los alquileres

El segundo decreto, que se tramita por separado tras el acuerdo entre los socios de Gobierno, establece la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, con salvaguardas por distintas circunstancias. La medida se inspira en legislaciones europeas que ya aplican fórmulas similares.

Protección frente a desahucios

Las medidas de protección frente a los desalojos se amplían hasta 2030.

Alquiler de temporada y por habitaciones

Dos cambios importantes:

El alquiler de temporada deberá responder a una causa real y acreditable. Los contratos tendrán que durar más de 31 días .

deberá responder a una causa real y acreditable. Los contratos tendrán que durar . En los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar el tope aplicable al conjunto de la vivienda. Los ocupantes contarán con las garantías del alquiler habitual.

Fondos de inversión, pisos turísticos y vivienda pública

Se prohíbe hasta 2028 la compra de vivienda por parte de fondos de inversión considerados especulativos.

la compra de vivienda por parte de fondos de inversión considerados especulativos. Los pisos turísticos tributarán con un IVA del 10% .

. La vivienda de promoción pública y la vivienda protegida pasan a tributar con un IVA del 4% .

. Se consolida el parque público de vivienda a través de la entidad estatal Casa 47 .

. Se crea la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, concebida para canalizar ahorro hacia inversiones vinculadas a la economía europea, incluida la vivienda asequible.

El decreto también modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir dentro del arrendamiento de vivienda tanto los contratos temporales como los alquileres parciales de habitaciones o estancias, atendiendo a la necesidad residencial que cubran.

Cuándo se vota y qué puede pasar

Un real decreto-ley entra en vigor con su publicación en el BOE, pero es provisional: el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en un plazo de 30 días. La votación de convalidación está prevista para el viernes 2 de octubre.

El panorama parlamentario no está cerrado:

Junts ha confirmado su rechazo al decreto que incluye la renovación automática.

ha confirmado su rechazo al decreto que incluye la renovación automática. Podemos critica que se hayan dividido las medidas en dos textos y reclama que se traten en un único decreto.

Si alguno de los decretos no se convalida, sus efectos se extinguirán.

La presión de la calle

La aprobación llega en medio de una acampada en la Puerta del Sol de Madrid que se mantiene desde la semana pasada y que esta mañana sigue siendo tendencia en redes sociales. Los manifestantes exigen soluciones al acceso a la vivienda y vinculan su protesta al desahucio de Maricarmen.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó el paquete de «acuerdo de mucha relevancia social» y recordó que el esfuerzo presupuestario total del Gobierno en vivienda supera los 12.000 millones de euros.

Este artículo se basa en el texto del Real Decreto-ley 26/2026, publicado en el BOE del 30 de septiembre de 2026 (BOE-A-2026-20266), y en las referencias de La Moncloa, Iberley, El Boletín, Infobae y The Objective. Se actualizará cuando se publique el segundo decreto (renovación automática de contratos) en el BOE, previsto para el 1 de octubre.