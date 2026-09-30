Este martes aceptó el acuerdo que sus representantes negociaron el lunes con Urbagestión, la empresa propietaria del piso, según confirmó su abogada, Beatriz Duro. Podrá regresar cuando reciba el alta hospitalaria, ya que sigue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón.

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Qué dice el acuerdo

El pacto incluye tres puntos principales:

Contrato nuevo de ocho años para el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro.

para el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Alquiler limitado al 30% de sus ingresos netos.

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid será la garante de que se cumpla.

La negociación duró casi cinco horas. Se sentaron Urbagestión, la EMVS, la abogada de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El Ayuntamiento actuó como mediador.

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Cómo se llegó hasta aquí

La jueza Elena Cortina Blanco ordenó el 22 de septiembre ejecutar el desahucio, que se llevó a cabo al día siguiente. Maricarmen había vivido en ese piso más de 70 años: primero su madre, que pagaba una renta antigua, y después ella. Cuando heredó la vivienda en 2005, la subrogación del contrato ya no le protegía con las condiciones anteriores.

Su caso desató una ola de protestas. Se instaló una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, el Papa pidió a los líderes políticos que buscasen soluciones y varias figuras públicas se pronunciaron. Dos días después del desahucio, Urbagestión propuso al Ayuntamiento que la EMVS gestionase la vivienda, pero las negociaciones se alargaron hasta el lunes.

La abogada de Maricarmen calificó el acuerdo de «muy positivo», pero avisó de que «llega tarde», después de haberla sacado de su casa y dejarla hospitalizada.

Por qué importa más allá de un caso

El acuerdo coincidió el martes con la aprobación de dos reales decretos-ley de vivienda por el Consejo de Ministros, que incluyen una prórroga extraordinaria de contratos, regulación del alquiler de temporada y protección frente a desahucios hasta 2030. El Sindicato de Inquilinas defiende que la movilización social fue determinante y reclama ahora medidas de alcance general.

Urbagestión, por su parte, ha señalado al sindicato como responsable de que Maricarmen no siguiera en su casa antes del acuerdo, algo que la organización rechaza porque acompañó a la vecina durante todo el proceso legal y social.

La acampada en la Puerta del Sol continúa este miércoles y sigue siendo tendencia en redes sociales en toda España.