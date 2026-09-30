La inflación en España subió en septiembre hasta el 4,9% interanual, seis décimas más que en agosto y su nivel más alto desde febrero de 2023. El dato, publicado el martes por el INE como indicador adelantado, señala a los carburantes como principal responsable del repunte.

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La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, también creció: sube dos décimas hasta el 3,1%. En términos mensuales, los precios subieron un 0,3% respecto a agosto.

Por qué suben los precios

El INE apunta a dos factores:

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Los carburantes y lubricantes para vehículos personales suben en septiembre de 2026, mientras que en septiembre de 2025 bajaron. Esa comparación desfavorable —el llamado efecto base— agranda la subida interanual.

suben en septiembre de 2026, mientras que en septiembre de 2025 bajaron. Esa comparación desfavorable —el llamado efecto base— agranda la subida interanual. Los paquetes turísticos también contribuyen al repunte, según la nota del INE.

El dato es todavía provisional. El IPC definitivo de septiembre se publicará el 14 de octubre, con el desglose completo por grupos de productos.

El nuevo paquete anticrisis: medida a medida

El mismo martes, el Consejo de Ministros aprobó el tercer real decreto-ley del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con un coste acumulado de más de 12.000 millones de euros. Estas son las medidas que más afectan al bolsillo:

Gasolina y diésel

Se prorrogan los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos hasta final de año, con una rebaja escalonada:

Octubre: 20 céntimos por litro.

20 céntimos por litro. Noviembre: 13 céntimos por litro.

13 céntimos por litro. Diciembre: 6 céntimos por litro.

Actualmente el descuento es de 5 céntimos en gasolina y 20 en diésel. El cambio significa que en octubre el ahorro será mayor que el actual para la gasolina.

Se mantiene además la cláusula automática: si la inflación de los carburantes supera el 15% interanual, se pueden activar hasta 20 céntimos adicionales de descuento.

Gas natural

La Tarifa de Último Recurso (TUR), que protege a más de 3 millones de consumidores, subirá en torno al 15% en octubre, en lugar del 45% que habría resultado sin intervención. El Gobierno limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo.

Bombona de butano

Se fija un precio máximo de 19,55 euros por bombona hasta el 30 de junio de 2027. Ahora cuesta 18,84 euros.

Electricidad

Si la inflación de la electricidad en septiembre supera un 15% respecto al mismo mes de 2025:

El IVA de la luz bajará del 21% al 10%.

bajará del 21% al 10%. El Impuesto Especial sobre la Electricidad pasará del 5,1% al 0,5%.

La rebaja del IVA al 10% alcanzará también al gas natural, las briquetas, los pellets y la madera para leña.

Cómo aprovecharlo en tu día a día

Repostaje: si puedes esperar, octubre tendrá el mayor descuento en gasolina (20 céntimos/litro). En noviembre baja a 13 y en diciembre a 6. Factura de la luz: consulta cada día las horas más baratas en la web de Red Eléctrica y concentra lavadora, lavavajillas y horno en esas franjas. Gas natural: si estás en la tarifa regulada (TUR), la subida de octubre será menor de lo que se había anunciado. Revisa tu factura. Butano: el tope de 19,55 euros te protege de subidas bruscas hasta mediados de 2027.

Nota: Ceuta tiene un régimen fiscal propio (IPSI en lugar de IVA). Algunas de estas rebajas pueden aplicarse de forma diferente. Consulta con la Delegación de Hacienda en Ceuta o con tu gestoría.