Miles de personas buscan cada día «cómo va lo mío» para saber en qué punto está su trámite con la Administración. Pero bajo ese nombre conviven dos portales distintos, y elegir mal es el error más frecuente: el expediente «no aparece» simplemente porque se está mirando en el sitio equivocado.

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Te explicamos cuál te corresponde, qué datos necesitas y qué significa cada estado que puedes encontrarte.

Dos portales, dos trámites: ¿cuál es el tuyo?

Si tramitas la nacionalidad española por residencia

Tu portal es el de «Cómo va lo mío» del Ministerio de Justicia, alojado en la sede electrónica de Justicia (sede.mjusticia.gob.es). El número de expediente suele empezar por R- y lo encontrarás en el resguardo que te dieron al presentar la solicitud.

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Solo necesitas tu NIE y el número de expediente para hacer la consulta básica. Si entras con Cl@ve o certificado digital, tendrás acceso a más detalles.

Si tramitas extranjería (arraigo, residencia, renovaciones, reagrupación)

Tu portal no es el anterior. Los expedientes de extranjería se consultan en el servicio «Información sobre el estado de tramitación de los expedientes de extranjería» de la sede electrónica de Administraciones Públicas, conocido como infoext2.

Datos que necesitas:

Tu NIE , si ya lo tienes.

, si ya lo tienes. El número de expediente , normalmente de 15 caracteres, que figura en tu resguardo.

, normalmente de 15 caracteres, que figura en tu resguardo. La fecha de nacimiento y el año de presentación de la solicitud.

También puedes identificarte con Cl@ve o certificado digital. Así verás, además del estado, tus expedientes y notificaciones, donde aparecen los requerimientos y las resoluciones.

Otra vía rápida: envía un SMS con la palabra NIE seguida de tu número (por ejemplo, NIE X0000111L) o EXPE seguido de tu número de expediente de 15 dígitos al 651 714 610. Te responden con otro SMS.

Qué significa cada estado

En trámite: el expediente sigue abierto y pendiente de revisión. No hay decisión todavía. No anticipa si será favorable o no.

el expediente sigue abierto y pendiente de revisión. No hay decisión todavía. No anticipa si será favorable o no. Requerido: Extranjería te pide documentos o una corrección para poder continuar. Conviene actuar cuanto antes para no alargar los plazos.

Extranjería te pide documentos o una corrección para poder continuar. Conviene actuar cuanto antes para no alargar los plazos. Favorable: la resolución es positiva. Revisa la notificación oficial para los siguientes pasos (recogida de tarjeta, por ejemplo).

la resolución es positiva. Revisa la notificación oficial para los siguientes pasos (recogida de tarjeta, por ejemplo). Denegado: la resolución es negativa. Consulta con un profesional si procede recurso.

Errores que impiden ver tu expediente

Consultar en el portal equivocado: usar el de Justicia para un trámite de extranjería, o al revés. Escribir mal el NIE o el número de expediente: un solo dígito o letra cambiados y el sistema no encuentra nada. Consultar demasiado pronto: tras presentar la solicitud, el expediente puede tardar días en aparecer en el sistema.

¿Y si no aparece o lleva meses sin cambiar?

Espera unos días y vuelve a intentarlo. Si sigue sin aparecer, acude con cita previa a la Oficina de Extranjería donde presentaste el trámite. Lleva tu resguardo.

Ten en cuenta que los plazos varían según la carga de trabajo de cada oficina y según si el expediente necesita documentación adicional. El estado que muestra la consulta en línea es orientativo: la notificación oficial de Extranjería es la que tiene validez legal.

Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento legal individualizado. Si tu expediente ha sido denegado o requerido, consulta con un abogado especializado en extranjería.