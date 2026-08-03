La semana comienza con un descenso generalizado de las temperaturas en buena parte de España después de varios días de calor intenso. Sin embargo, el alivio será desigual: el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el sur, el este peninsular, Baleares y especialmente Canarias, mientras el noreste afrontará tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo.

La llegada de un frente por el noroeste peninsular marcará el tiempo de este lunes 3 de agosto. Los cielos se cubrirán progresivamente en la mitad norte y las primeras precipitaciones aparecerán en el oeste de Galicia, antes de extenderse durante la tarde hacia otras zonas del noroeste.

El principal foco de atención estará en el cuadrante nordeste, donde aumentará la inestabilidad a medida que avance la jornada. La AEMET prevé chubascos y tormentas que podrían ser fuertes en puntos del bajo Ebro y la provincia de Lleida, sin descartar que vengan acompañadas de granizo. Estos fenómenos también podrían alcanzar otras áreas de Cataluña y Aragón.

En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes. En Baleares aumentará la presencia de nubes altas, mientras Canarias mantendrá una situación más estable, aunque con calima en altura y temperaturas todavía muy elevadas.

Pese al descenso térmico previsto en gran parte del territorio, el calor no desaparecerá. Las máximas continuarán por encima de los 35 grados en amplias zonas del tercio oriental y del sur peninsular, así como en Baleares.

Las temperaturas más elevadas se esperan en Málaga y Murcia, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados. Zaragoza rondará los 37, mientras Sevilla, Córdoba, Lleida, Girona y Melilla se moverán entre los 35 y los 36 grados.

El episodio más intenso continuará en Canarias, donde las máximas podrían acercarse puntualmente a los 40 grados. Además, las noches seguirán siendo especialmente cálidas en el archipiélago, con mínimas que en algunas zonas podrían mantenerse por encima de los 25 grados e incluso acercarse a los 30.

La situación será diferente en el norte de España. Santander se quedará en torno a los 25 grados, mientras Oviedo, A Coruña, Lugo y Bilbao registrarán valores más suaves, generalmente situados entre los 27 y los 28 grados.

Las noches tropicales continuarán en buena parte del sureste peninsular, Baleares y zonas del litoral mediterráneo, donde las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados.

La jornada también estará marcada por la aparición de bancos de niebla durante las primeras horas en áreas del norte y del este peninsular, además de algunos puntos de Baleares.

En cuanto al viento, los alisios seguirán soplando con fuerza en Canarias, donde podrían registrarse rachas muy intensas. También habrá viento de poniente en el litoral sur y componente sur en las costas gallegas. En el resto del país será generalmente flojo, aunque podrá aumentar durante la tarde, especialmente en las zonas afectadas por tormentas.

La AEMET recomienda prestar atención a la evolución de los avisos meteorológicos, especialmente en el noreste, donde los chubascos podrían dejar lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento en un corto periodo de tiempo.