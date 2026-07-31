El operativo de extinción avanza en la estabilización del fuego en Zamora, la Sierra Oeste y la Vall d’Uixó, mientras Extremadura activa alertas por altas temperaturas y detecta un nuevo foco en Cáceres.

La lucha contra los incendios forestales en España muestra signos de evolución favorable gracias al intenso despliegue de los medios de extinción, en el marco del verano más caluroso registrado en el país. Tras jornadas de máxima complejidad por el viento, la sequía y el calor extremo, la disminución de la intensidad de las llamas en varios grandes incendios ha permitido rebajar los niveles de emergencia y avanzar en las labores de control y remate en los perímetros afectados.

En la provincia de Zamora, el incendio de Fermoselle experimenta una clara mejoría nocturna, lo que ha llevado a los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a estudiar el retorno de vecinos en las catorce poblaciones evacuadas, así como el levantamiento de los confinamientos municipales y la reapertura de las carreteras cortadas. La intervención internacional resulta clave en este enclave, donde se han sumado brigadas de extinción procedentes de Bosnia, Serbia y medios aéreos de Turquía movilizados por el Gobierno de España. De forma paralela, en la Comunidad de Madrid, alrededor de cuarenta dotaciones terrestres y medios aéreos refrescan el terreno en la Sierra Oeste, concentrando los esfuerzos en las inmediaciones del pantano de San Juan, donde siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias continúan con órdenes de evacuación.

En la Comunitat Valenciana, el fuego de la Vall d’Uixó alcanza su séptima jornada activo; sin embargo, las tareas de refresco han facilitado el regreso a sus viviendas de 2.800 personas pertenecientes a nueve municipios. La estabilización progresiva de los focos se extiende también a zonas del centro peninsular como Ávila y Toledo. Pese a estos avances, las autoridades de emergencias mantienen la máxima precaución ante la reactivación de nuevos incendios, como el registrado en las zonas de alta montaña de Tornavacas (Cáceres), y la activación de avisos amarillos por calor dictados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en diversas comarcas de Extremadura.