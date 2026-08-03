El lunes, 3 de agosto reúne efemérides concretas: en 1998 nació la UPCT; en 1974 se inauguró el estadio José Rico Pérez de Alicante; en 1973 terminó la producción del Seat 600; en 1997 fueron rescatados los cuerpos de cuatro alpinistas españoles en el Mont Blanc; y en 2006 Ucrania firmó la Proclama Universal de Unidad Nacional.

Cartagena: la UPCT echa a andar (1998)

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se constituyó en 1998 con un enfoque hacia la ingeniería y las disciplinas aplicadas. Desde su creación ofreció titulaciones orientadas a la industria naval, la ingeniería civil y las tecnologías vinculadas al tejido productivo regional, buscando estrechar la relación entre formación académica y necesidades empresariales.

Para la Región de Murcia, la UPCT supone un centro de referencia en formación técnica y proyectos de transferencia tecnológica que han atraído convenios con empresas locales y programas de investigación aplicada.

Alicante inaugura el estadio José Rico Pérez (1974)

En 1974 el Hércules Club de Fútbol abrió el estadio José Rico Pérez, un recinto que marcó la actividad futbolística de la provincia y acoge desde entonces partidos y eventos que definen la identidad deportiva local.

Fin de una época: deja de fabricarse el Seat 600 (1973)

En 1973 se detuvo la producción del Seat 600, vehículo emblemático del automóvil popular en España. Lanzado en los años cincuenta, el 600 facilitó el acceso al coche particular para muchas familias y tuvo un peso notable en la movilidad urbana y rural durante dos décadas.

El cese de su fabricación no solo supuso el cierre de una línea de montaje: abrió paso a modelos con nuevas soluciones técnicas y a un replanteamiento de la oferta del sector automovilístico en España.

Mont Blanc: tragedia en la alta montaña (1997)

En 1997 se hallaron los cuerpos sin vida de cuatro alpinistas españoles en el Mont Blanc, un recordatorio de los riesgos que impone la alta montaña por factores como el tiempo, las avalanchas y la dificultad de las rutas.

Ucrania firma la Proclama de Unidad Nacional (2006)

El 2006 reunió en Kiev al presidente Víktor Yushchenko y a los líderes de los partidos representados en la Rada Suprema, que suscribieron la Proclama Universal de Unidad Nacional con el objetivo declarado de poner fin a una grave crisis política.

La firma buscó restablecer canales de consenso entre fuerzas enfrentadas y aportar una base institucional para la resolución de la confrontación política que atravesaba el país en ese momento.

Un cierre para pensar la fecha

El 3 de agosto agrupa actos de carácter educativo, deportivo, industrial, trágico y político que, tomados en conjunto, trazan una radiografía de cómo cambiaron ámbitos tan diversos como la enseñanza técnica, la cultura del deporte, la industria del automóvil y la gestión de crisis.