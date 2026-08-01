Máximas de hasta 41°C en Sevilla y mínimas que se mantienen por encima de 18–24°C en muchas capitales: los datos municipales públicos de AEMET por capital para el sábado 1 de agosto de 2026 muestran calor intenso en el sur y menor temperatura pero más nubosidad en el norte, donde aumenta el riesgo de lluvia.

El día será de ambientes muy cálidos en interior y sur, con más nubosidad y probabilidad de precipitación especialmente en áreas atlánticas del norte; en el resto de la península y en las islas predomina estabilidad con bajas probabilidades de lluvia.

Norte peninsular

El norte presenta temperaturas más moderadas pero con mayor cubierta nubosa y riesgo de chubascos.

En Bilbao, AEMET refleja máx 29°C / mín 18°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento del NE 10 km/h y probabilidad de lluvia del 70%.

En Coruña (A) se esperan máx 28°C / mín 19°C, con nubes altas, viento del NE 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Centro peninsular

Predominará el cielo despejado y las temperaturas altas.

En Madrid, AEMET sitúa la máxima en 37°C y la mínima en 23°C, con despejado y viento del SO 20 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

En Zaragoza se registran máx 39°C / mín 20°C, despejado, viento del S 5 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Sur peninsular

Las capitales del sur alcanzan las temperaturas más altas del país.

En Sevilla la AEMET municipal estima máx 41°C / mín 24°C, despejado y viento del SO 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

En Ceuta se prevé cielo nuboso sin lluvia, con máx 28°C / mín 21°C, viento del E 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La nubosidad en Ceuta será más notable que en otras zonas del sur.

Mediterráneo

Cielos variables y bajas a moderadas probabilidades de precipitación.

En Barcelona AEMET apunta máx 31°C / mín 24°C, intervalos nubosos, viento del SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%.

En València se esperan máx 31°C / mín 24°C, intervalos nubosos, viento del E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 20%.

Islas Baleares

Jornada estable en el archipiélago.

En Palma, la AEMET municipal publica máx 33°C / mín 23°C, despejado, viento del SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Islas Canarias

El viento y la nubosidad condicionan el día en las islas.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan máx 28°C / mín 23°C, muy nuboso, viento del N 30 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Recomendaciones

Hidratación y protección solar : con máximas de 41°C en Sevilla , evite la exposición prolongada durante las horas centrales.

: con máximas de , evite la exposición prolongada durante las horas centrales. Llevar paraguas en el norte : en Bilbao la probabilidad de lluvia alcanza el 70% .

: en la probabilidad de lluvia alcanza el . Viento en Canarias: el N 30 km/h en Las Palmas puede intensificar la sensación térmica; ajuste la vestimenta y asegure objetos ligeros.

Para información actualizada al minuto consulte los canales oficiales de AEMET.