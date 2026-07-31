Tras el calor extremo y la cuarta ola de calor del verano, la AEMET y Meteored prevén un cambio de patrón atmosférico con mayor inestabilidad a partir del 10 de agosto.

La previsión meteorológica en España experimentará una importante mudanza de tiempo durante el mes de agosto. Tras un inicio de verano marcado por sucesivas olas de calor y temperaturas de récord en todo el continente europeo, los expertos en meteorología de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y del portal especializado Meteored advierten sobre un posible giro en el patrón atmosférico que podría amenazar las actividades al aire libre, las vacaciones de verano y las fiestas patronales en distintos puntos del país.

El arranque del mes mantendrá una tónica de calor sofocante coincidiendo con el tramo final de la canícula. Durante la primera quincena de agosto, España afrontará la cuarta ola de calor de este verano 2026, con anomalías térmicas de entre 3 y 6 ºC por encima del promedio estacional en la zona del Pirineo y el interior mediterráneo, así como máximas superiores a los 40 ºC y noches tropicales o tórridas en amplias zonas del territorio.

No obstante, las proyecciones de los modelos meteorológicos apuntan a que a partir del 10 de agosto podría frenarse el calor menos extremo para dar paso a un ambiente mucho más inestable. Este viraje de la tendencia atmosférica favorecerá el aumento de las tormentas, aguaceros convectivos y chubascos de carácter irregular. Aunque agosto es históricamente el segundo mes más seco del año, episodios de lluvias intensas suelen concentrarse en el litoral de Cataluña, Teruel y las áreas pirenaicas, extendiéndose este año la probabilidad de tormentas de verano al resto de la geografía nacional.