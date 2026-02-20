El conjunto caballa llega al duelo herido tras la polémica en Huesca y con bajas sensibles en ataque. Por su parte, el Granada de Pacheta aterriza en el Murube con la intención de consolidar su mejoría y alejarse definitivamente del descenso.

El Estadio Alfonso Murube será este viernes el escenario de un duelo de trayectorias cruzadas. La AD Ceuta recibe al Granada CF en un encuentro marcado por el ruido externo y las urgencias clasificatorias. Mientras los locales necesitan frenar una racha de cuatro derrotas en cinco partidos, los visitantes buscan dar el golpe definitivo para mirar hacia la zona alta de la tabla.

Un Murube encendido por la polémica

La semana en la ciudad autónoma no ha sido tranquila. El Ceuta llega al choque con un profundo malestar tras lo sucedido el pasado domingo en Huesca. La irritación es doble: por un lado, la baja de Marcos Fernández, cuya expulsión tras un choque con el meta Dani Jiménez se considera desproporcionada; por otro, el «caso Ais Reig». El director deportivo ceutí, Edu Villegas, fue testigo de un efusivo abrazo y una conversación amistosa en el túnel de vestuarios entre el colegiado y el técnico oscense, Jon Bolo. Un gesto que el club considera fuera de lugar y que ha caldeado el ambiente previo al partido.

El rompecabezas de José Juan Romero

Sin Marcos Fernández y con el mercado de invierno cerrado —aunque el club sigue rastreando agentes libres—, JJR deberá inventar soluciones en la punta de ataque. Las opciones principales pasan por situar a Kuki Zalazar como ‘nueve’ o dar entrada al joven Marc Domènech. En el lado positivo, el técnico recupera a Matos y Konrad tras cumplir sanción. Será un partido de reencuentros para Youness y Bodiger, ambos con pasado en la entidad nazarí.

El Granada de Pacheta: Estabilidad e ilusión

El panorama es mucho más despejado en el bando visitante. El Granada respira tras golear al Valladolid y poner cuatro puntos de distancia con el descenso. Pacheta parece haber encontrado la tecla y el nombre propio es el de Izan González. La joven sensación repetirá en la medular junto a Alcaraz y Alemañ. En ataque, a pesar de que Arnaiz y Pablo Sáenz llegan algo tocados, se espera que acompañen a Gonzalo Petit. El técnico burgalés mantendrá el bloque defensivo, buscando aprovechar que el balón fluye con menos tensión y ansiedad que hace un mes.

Un duelo con historia y muchas siglas

Como curiosidad estadística, el Granada se enfrentará a la actual AD Ceuta FC, cerrando un círculo histórico. Los granadinos han jugado contra todas las encarnaciones del fútbol ceutí desde los años 50: desde la SD Ceuta y el Atlético de Tetuán (fusionados en 1956), pasando por la Agrupación Deportiva que desapareció en 1991, hasta la actual denominación que nació en 2013. El último precedente en Segunda en la Ciudad Autónoma data de 1981, con victoria local por 3-0, un resultado que el Ceuta firma hoy mismo para espantar los fantasmas del retrovisor.