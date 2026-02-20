En el marco del Día de la Igualdad Salarial, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una voz de alarma sobre la persistente desigualdad en el mercado laboral. Según recoge El Faro de Ceuta, el sindicato sostiene que la brecha retributiva no solo no desaparece, sino que se encuentra en un estado de estancamiento preocupante, demostrando que las políticas actuales son insuficientes.

La organización subraya una realidad cruda: debido a la diferencia de ingresos, las mujeres en España trabajan simbólicamente una parte del año sin percibir remuneración, ya que su tiempo de trabajo no se valora económicamente igual que el de sus compañeros vcsif

arones.

Un problema que no esquiva al sector público

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es que la desigualdad no es exclusiva de la empresa privada. Apoyándose en datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), CSIF señala que incluso en las administraciones públicas —que deberían ser el referente de equidad— la igualdad retributiva plena sigue siendo una asignatura pendiente y el avance para erradicarla es «excesivamente lento».

Causas estructurales: Temporalidad y cuidados

Para el sindicato, esta brecha es el resultado de una serie de factores que penalizan sistemáticamente la trayectoria profesional femenina:

Precariedad laboral: Una mayor presencia en la contratación temporal y en jornadas a tiempo parcial.

Una mayor presencia en la contratación temporal y en jornadas a tiempo parcial. Cargas de cuidados: La asunción desproporcionada de excedencias para el cuidado de familiares y tareas domésticas.

La asunción desproporcionada de excedencias para el cuidado de familiares y tareas domésticas. Roles de género: La perpetuación de estereotipos que restan ingresos y limitan las oportunidades de ascenso a lo largo de toda la vida laboral.

Exigencias para una igualdad efectiva

Ante este escenario, CSIF ha trasladado al Gobierno un paquete de medidas urgentes. Entre las propuestas destacan la creación de la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad en cada centro de trabajo y la realización de auditorías anuales obligatorias para evaluar la brecha de género tanto en el sector público como en el privado.

Asimismo, el sindicato insta a limitar el uso abusivo de contratos temporales, negociar protocolos contra el acoso sexual y fomentar la conciliación mediante la creación universal de plazas gratuitas en escuelas infantiles de 0 a 3 años. El objetivo final es garantizar un principio básico: que, ante un mismo trabajo, se perciba siempre el mismo salario.