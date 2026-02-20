El suceso ha tenido lugar esta madrugada en la localidad de Cabo Blanco, en el municipio de Arona. El agresor, de 34 años, atacó a su familia con un machete y fue abatido tras herir a uno de los agentes que intentaba detenerlo.

La isla de Tenerife se ha despertado conmocionada por un nuevo y brutal episodio de violencia machista y vicaria. Alrededor de la 1:00 de la madrugada de este viernes, la Guardia Civil abatió a un hombre que acababa de asesinar a su hijo de 10 años y de herir de gravedad a su pareja en un domicilio de Cabo Blanco (Arona).

Una intervención bajo extrema violencia

La alerta saltó tras las llamadas de los vecinos, que avisaron de un fuerte altercado en la vivienda. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un escenario dantesco: el agresor, armado con un machete, opuso una resistencia violenta. Según fuentes de la Guardia Civil, el hombre llegó a herir a uno de los agentes con el arma blanca antes de ser abatido a tiros por los efectivos policiales, falleciendo en el acto.

En el interior de la casa, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida del menor. La madre, herida de extrema gravedad tras el ataque, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde permanece en estado crítico. Por su parte, el agente herido también requirió asistencia hospitalaria, aunque sus lesiones no revisten gravedad.

Sin denuncias previas ni antecedentes

La investigación apunta claramente a un caso de violencia de género. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que no existían denuncias previas contra el agresor, ni la mujer se encontraba bajo ningún sistema de protección oficial. El hombre, de 34 años, tampoco contaba con antecedentes penales.

Las diligencias judiciales han sido asumidas inicialmente por el Juzgado de Instrucción número uno de Arona, que se inhibirá en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer para las causas relacionadas con la muerte del niño y las lesiones de la madre, manteniendo únicamente la investigación sobre el fallecimiento del varón abatido.

Canales de ayuda y denuncia

Ante este trágico suceso, las autoridades recuerdan que existen recursos gratuitos y confidenciales disponibles las 24 horas para víctimas de violencia machista y su entorno: